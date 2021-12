Novalis LifeSciences start zijn 300 miljoen dollar Second Life wetenschappelijk beleggingsfonds en maakt belangrijke nieuwe teamleden bekend.

HAMPTON, N.H, 8 december 2021 /PRNewswire/ -- Novalis LifeSciences LLC, een investerings- en consultancyfirma voor de Life Science sector, kondigde vandaag aan dat het 300 miljoen dollar aan kapitaal heeft opgehaald voor zijn tweede fonds - Novalis LifeSciences Investments II, LP. Bovendien is Paul M. Meister als partner aan het bedrijf toegevoegd.

Novalis LifeSciences richt zich op innovatieve bedrijven in de levenswetenschappen. Marijn E. Dekkers, oprichter en voorzitter naar aanleiding van de oprichting van het tweede fonds: "Dit tweede fonds zal doorgaan met de beleggingsstrategie van fonds I. Het zal beleggen in zo'n 10-15 bedrijven, die baanbrekende technologieën in verschillende segmenten van de levenswetenschappensector op de markt brengen." Zulke segmenten zijn onder meer biofarma-therapeutica, tools voor levenswetenschappen, genomica, synthetische biologie, moleculaire diagnostiek en agrarische biotechnologie - vakgebieden met enorme onvervulde projecties en enerverende mogelijkheden voor beleggers. Een aantal belangrijke bedrijven binnen de portefeuille van het fonds I zijn Ginkgo Bioworks, Cerevel Therapeutics, Decipher Biosciences, Quanterix en Biotalys, allen kortgeleden als naamloze vennootschap opgericht of overgenomen.

Marijn Dekkers: "Ik ben ook verheugd om hier te verkondigen dat Paul Meister als partner tot het Novalis team is toegetreden. In diens voormalige functie als vice-voorzitter van Fisher Scientific heb ik al met Paul al eerder nauw samengewerkt om Thermo Fisher Scientific op te richten, via de fusie van Thermo Electron en Fisher Scientific in 2006. Met zijn enorme ervaring binnen de levenswetenschappen kijk ik nu ernaar uit om opnieuw aan dit tweede fonds met Paul samen te werken." Daarnaast zijn twee andere belangrijke nieuwe teamleden onlangs toegetreden tot Novalis. Dat zijn Constantine G. Pantelis als COO en Devin Leake als Managing Director. Voor informatie over hun achtergronden verwijzen we u naar www.novalislifesciences.com

Over Novalis LifeSciences

Novalis LifeSciences LLC is een klein investerings- en adviesbedrijf dat in 2017 is opgericht door Marijn E. Dekkers. Met een team van ervaren leidinggevenden uit de sector levenswetenschappen, financiert en adviseert Novalis visionaire ondernemers in die branche. Het bedrijf heeft ongeveer 500 miljoen dollar in beheer in twee beleggingsfondsen.

