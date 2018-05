Novamont/IFAT: Les sacs en MATER-BI sont la réponse naturelle pour une collecte des déchets organiques de qualité

Une collecte des déchets fermentescibles efficace, hygiénique et de qualité est possible grâce à l'utilisation des sacs en MATER-BI, le bioplastique de Novamont. Ces sacs biodégradables et compostables s'adaptent parfaitement à tout système de collecte et de traitement des déchets organiques utilisé en Europe. Cette affirmation est démontrée par les nombreuses expériences des municipalités italiennes et étrangères qui seront présentées par Novamont à l'IFAT de Munich, le salon international pour la gestion et le traitement des eaux, l'industrie des déchets et des matières premières, qui se tient du 14 au 18 mai 2018 (HALL A5 - STAND 323).

Sous la marque MATER-BI, Novamont produit et commercialise une vaste famille de bioplastiques, biodégradables et compostables selon la norme NF EN 13432, obtenus grâce à des technologies exclusives dans le domaine des amidons, de la cellulose, des huiles végétales et de leurs combinaisons. En facilitant le tri à la source des déchets organiques, les sacs en MATER-BI permettent d'éviter leur mise en décharge tout en garantissant l'obtention d'un compost de qualité, un allié primordial pour lutter contre la désertification et l'érosion des sols.

L'Europe produit 96 millions de tonnes de déchets organiques, mais seulement 30% sont correctement recyclés, tandis que 66 millions de tonnes finissent encore dans les décharges, ce qui comporte des coûts environnementaux, économiques et sociaux considérables. En effet, les déchets fermentescibles mis en décharge peuvent devenir extrêmement dangereux, car ils produisent des lixiviats et du gaz méthane qui peuvent polluer les nappes phréatiques et avoir des effets négatifs sur la santé humaine, l'environnement et le climat.

En vertu de la récente Directive communautaire en matière de déchets qui prévoit la collecte sélective obligatoire des biodéchets dans tous les pays membres d'ici 2024, et qui dispose qu'à partir de 2027 seuls les biodéchets provenant de collectes sélectives pourront entrer dans le calcul du recyclage - avec un plafond de 10% maximum de déchets organiques mis en décharge d'ici 2035 - il est essentiel de recourir rapidement à des modèles de collecte efficaces et performants tels que celui que Novamont présentera à l'IFAT.

Parmi les principales villes européennes qui ont adopté le modèle d'interception de la fraction fermentescible avec des sacs compostables en MATER-BI, citons notamment Milan, Parme, Trévise, Copenhague et Roskilde au Danemark, Genève, Kristiansand en Norvège, Luleå en Suède, le quartier de Sarrià de Barcelone, Paris (deux arrondissements), Grenoble (première phase), Cardiff, Manchester et plusieurs quartiers de Londres, pour un total d'environ 312 000 tonnes de déchets fermentescibles collectés et valorisés.

Christian Garaffa, Responsable marketing et développement pour le tri à la source et le recyclage chez Novamont, présentera l'entreprise et le modèle italien de collecte des déchets fermentescibles lors de l'atelier "Piedmont best practices in the cleantech sector" organisé par l'Agence du Piémont le 16 mai, de 16h à 18h dans le Hall B4, salle B42.

IFAT MUNICH - NOVAMONT: HALL A5 - STAND 323

Le groupe Novamont est leader dans le développement et la production de bioplastiques et de produits de la biochimie grâce à l'intégration de la chimie, de l'environnement et de l'agriculture. Avec un effectif de plus de 600 salariés, l'entreprise a clôturé 2016 avec un chiffre d'affaires de près de 170 millions d'euros et des investissements constants dans la recherche et le développement (20% des personnes dédiées à cette activité). Novamont détient un portefeuille d'environ 1 000 brevets. Son siège se trouve à Novara, ses unités de production sont implantées à Terni et ses laboratoires de recherche à Novara, Terni et Piana di Monte Verna, près de Caserte. Il opère par l'intermédiaire de ses filiales à Porto Torres, en Sardaigne, à Bottrighe, près de Rovigo, et à Patrica, près de Frosinone. Novamont est actif à l'étranger à travers ses filiales en Allemagne, en France et aux États-Unis ainsi qu'un bureau de représentation à Bruxelles (Belgique). Il est présent par le biais de ses distributeurs au Benelux, en Scandinavie, au Danemark, au Royaume-Uni, en Chine, au Japon, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

