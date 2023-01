NOVARAD FORNECE TECNOLOGIA DIGITAL GRATUITA DE COMPARTILHAMENTO DE REGISTROS DE SAÚDE PARA HOSPITAIS EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

O sistema de compartilhamento de imagens médicas CryptoChart Lite fornece imagens médicas seguras e transferência de registros digitais via código QR seguro ou código de acesso à Web

SALT LAKE CITY, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Novarad anunciou hoje o lançamento do CryptoChart Lite, uma versão online do sistema de compartilhamento de imagens e relatórios médicos CryptoChart da empresa de cuidados de saúde, para países em desenvolvimento sem nenhum custo.

O CryptoChart Lite fornece uma solução simples, fácil de usar e segura para compartilhar imagens e relatórios de pacientes sem CDs, senhas ou portais. Os usuários simplesmente arrastam e soltam imagens médicas no cliente web seguro e recebem um código QR seguro compartilhável ou código de acesso à web. Pacientes e provedores podem acessar registros digitais em qualquer lugar, a qualquer hora de um computador ou dispositivo móvel usando o código. O CryptoChart Lite permite que profissionais de saúde individuais e instalações médicas em todo o mundo compartilhem gratuitamente imagens médicas com pacientes e instalações de cuidados superiores usando tecnologia compatível com dispositivos móveis disponível em todo o mundo. A nova versão também está disponível gratuitamente para hospitais, centros de imagem e clínicas nos EUA e no Canadá, embora a versão completa seja mais propícia a fluxos de trabalho simplificados.

"Com o CryptoChart Lite, um profissional que atende pacientes em uma clínica rural na África pode carregar os detalhes do paciente e compartilhá-los com segurança com um hospital ou médico no Reino Unido para fornecer uma consulta ou segunda opinião", disse Dave GrandPre, Diretor Sênior de Produtos da Novarad.

Usando o CryptoChart, pacientes e provedores podem receber imagens e relatórios médicos de qualquer modalidade de DICOM ou de PACS. Uma vez recebidos, os arquivos são criptografados e enviados para o sistema de nuvem CryptoChart. Os usuários recebem um código óptico hiperseguro ou um código de acesso à web que fornece acesso às imagens e relatórios digitais. Não é necessário fazer download de software para usar o CryptoChart e nenhum treinamento é necessário para começar a usar. O sistema seguro excede os requisitos da HIPPA nos EUA para registros digitais. Os registros dos pacientes são armazenados por 30 dias ao utilizar a versão gratuita do CryptoChart Lite.

"Temos orgulho de oferecer o CryptoChart Lite como um serviço gratuito para profissionais de saúde que tratam populações carentes em todo o mundo", disse o Dr. Gibby, fundador e CEO da Novarad.

Para acessar a versão gratuita do CryptoChart Lite, os prestadores de serviços de saúde e hospitais globais podem acessar:

https://cryptolite.novarad.net/ .

Sobre a Novarad

Por mais de 25 anos, a Novarad oferece tecnologias de imagem inovadoras e líderes do setor para profissionais de saúde e seus pacientes. Visite a Novarad em www.novarad.net para mais informações.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1504538/Novarad_EHS_Logo_Full_Color__1___3_Logo.jpg

FONTE Novarad Corporation

SOURCE Novarad Corporation