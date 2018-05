Novas empresas usam novas ferramentas, para criar novas opções para agricultores

A Benson Hill auxilia organizações de todos os portes a tirarem proveito das mais avançadas ferramentas na área de inovação de sementes e a acelerarem seus programas de P&D sem grandes custos com infraestrutura nem desvio no foco de seus negócios principais. Por meio dessa parceria, a Bioheuris combinará a tecnologia de edição de genoma CRISPR 3.0 da Benson Hill com sua cultura de tecido de plantas e plataformas de evolução dirigidas, para introduzir a tolerância a herbicidas em culturas.

"Durante décadas, somente um punhado de gigantes multinacionais tinha acesso a P&D em genômica avançada, concentrando-se apenas em algumas culturas", disse Carlos Perez, CEO e co-fundador da Bioheuris. "A tecnologia CRISPR 3.0 da Benson Hill permite que os nossos cientistas desenvolvam os produtos tolerantes a herbicidas de que os agricultores necessitam, utilizando métodos mais rápidos e mais baratos que não envolvem o uso de OGMs. A capacidade de acessar ciência de ponta como essa por meio de uma parceria verdadeiramente justa e equilibrada é o modelo do qual o nosso setor precisa, a fim de oferecer opções reais e proporcionar lucratividade para os agricultores."

As nucleases CRISPR 3.0 da Benson Hill fazem parte da família de recursos de edição de genoma que a Benson Hill oferece a seus parceiros, para tirar proveito da diversidade genética natural das plantas e acelerar as melhorias de produtividade de culturas. Em razão do tamanho compacto e da estrutura simples, as nucleases inovadoras da Benson Hill estão entre as mais fáceis de serem concentradas e distribuídas para as células, proporcionando uma edição eficiente do genoma.

"A Bioheuris representa a próxima geração – mais ágil e flexível – de inovadores de sementes que usam genômica avançada a fim de criar mais opções para os agricultores", explicou Matt Crisp, CEO e co-fundador da Benson Hill Biosystems. "Como uma empresa empenhada na inovação empoderadora, estamos bastante entusiasmados com a ideia de equipar os cientistas da Bioheuris com as mais avançadas ferramentas disponíveis, para ajudá-los na execução de suas estratégias."

Sobre a Bioheuris: A Bioheuris é uma empresa argentina dedicada ao desenvolvimento e à introdução de tecnologias para o controle de ervas daninhas em culturas. Sua plataforma de tecnologia que não envolve o uso de OGMs combina a cultura in vitro de tecidos de plantas, a evolução dirigida de produtos herbicidas e a edição genômica de culturas de interesse agronômico. Maiores informações podem ser encontradas em www.bioheuris.com.

Sobre a Benson Hill Biosystems

A Benson Hill capacita empresas inovadoras com uma plataforma revolucionária de design de culturas, para desenvolver culturas mais saudáveis e sustentáveis. A nossa plataforma CropOS™ combina aprendizagem de máquina e megadados (big data) com edição de genoma e biologia de plantas, a fim de acelerar e simplificar consideravelmente o processo de desenvolvimento de produtos. Mais informações podem ser encontradas on-line em www.bensonhillbio.com. Siga-nos no Twitter em @BensonHillBio.

