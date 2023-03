Novas gerações se rendem aos vídeos de casamento para Instagram e Tik Tok

Pesquisa de Casamentos.com.br mostra que cinco de cada 10 casais irão fazer vídeos do casamento para as redes sociais. Descubra quanto os casais das gerações Millenium e Z gastam com a fotografia e o vídeo do matrimônio.



SÃO PAULO, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Quando se trata de imortalizar os registros do casamento, quanto as mídias sociais influenciam nas decisões dos futuros casais? Será que novos formatos como os reels do Instagram e os vídeos TikTok estão tomando o lugar dos registros clássicos? Casamentos.com.br, diretório de referência para mais de 69.000 profissionais de casamento no Brasil e parte do grupo The Knot World Wide, consultou à sua comunidade de casais para entender essa tendência.

As enquetes foram realizadas através de seu perfil do Instagram, que conta com mais de 490 mil seguidores, no dia 16 de março. Para os usuários consultados, a fotografia e vídeo de casamento são consideradas muito importantes. Em média, eles deram nota 5 em uma escala que variava de 1 a 5, sendo 1 nada importante e 5, muito importante. O resultado mostra que as mídias sociais e a web desempenham um papel central também no registro casamento.

Além disso, quando o assunto é inserir formatos para foto e vídeo para compartilhar nas redes sociais, metade dos que responderam disseram que já contrataram ou vão contratar um serviço que incluía clips do casamento para Reels e Tik Tok, enquanto a outra metade respondeu que deseja um serviço clássico. A tendência já tinha sido identificada pela marketplace para casamentos realizados em 2023, mas a porcentagem chama a atenção. Para se ter uma ideia, entre os casais italianos esta é uma opção para um de cada dez nubentes.

Fotos espontâneas também estão em alta

Já em relação ao estilo das fotos esperadas para o álbum de casamento, oito de cada dez responderam que preferem fotos espontâneas às fotos com pose. E entre as fotos que não podem faltar, a maioria respondeu as imagens da saída da cerimônia (55%), seguido pelo momento de jogar o buquê (16%), fotos do casal com os grupos de amigos e familiares (16%) e entrada dos noivos na festa (14%).

"Enquanto as antigas gerações preferiam fotos posadas e estáticas, os Millennials e a geração Z se identificam muito mais com as fotos espontâneas e o registro leve e sem protocolo dos momentos mais importantes. Essa informalidade que impera atualmente nos registros de casamentos é a prova de que as exigências e necessidades dos casais estão em sempre mudando, em constante evolução", explica Juliana Gallo, VP de Vendas LATAM de The Knot World Wide.

Filtros, tags e uso de redes sociais para o grande dia

Também os filtros de Instagram e tags feitas exclusivamente para o evento do casamento estão sendo vistos nos casamentos realizados nos últimos anos. A tendência deve seguir em alta em 2023, assim como as fotos instagramáveis, as fotos 360º e os desafios em vídeo feitos por casais e convidados para as redes sociais.

Além disso, 75% dos casais disseram que vão compartilhar o conteúdo da celebração do casamento nas redes sociais. As redes preferidas para isso são o Instagram (56%), seguido pelo Facebook (44%) e o WhatsApp (35%).

Outra tendência que deve chegar ao registro dos matrimônios brasileiros é o chamada "same day edit", uma espécie de videoclipe com todas as fotos tiradas na festa e compartilhadas pela equipe de fotografia no mesmo dia. O vídeo, com duração de cinco a dez minutos, dará ao casal a possibilidade de ter uma visão geral do casamento pouco tempo depois da celebração do seu grande dia.

O valor dos serviços de fotografia e vídeo do casamento

Quanto os brasileiros gastam com os registros audiovisuais do enlace foi um dos assuntos investigados por Casamentos.com.br no O Livro Imprescindível dos Casamentos, estudo realizado em parceria com a escola de negócios ESADE e em colaboração com a Google Marketing Solutions. Em média, os brasileiros pagam em torno de R$ 4.367 com as fotos e vídeos do casamento.

O estilo do trabalho e a especialização no registro de casamentos são temas relevantes para os casais contratarem os profissionais. Outro dado interessante é que enquanto 91% dos casais contratam o serviço de fotografia, os serviços de vídeo são contratados por 63%. "Há muito o que crescer. O uso de drones para registros aéreos, por exemplo, é uma boa maneira do profissional usar as novas tecnologias para atrair a atenção de mais casais. Em Casamentos.com.br é possível encontrar fornecedores que já estão trabalhando nesse sentido", comenta Gallo.

