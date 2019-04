Novas plataformas de computação em memória e em escala da Supermicro agora disponíveis em grande volume

Servidores de 4 soquetes compatíveis com processadores escaláveis Intel® Xeon® de segunda geração e memória persistente Intel® Optane™ DC estão ganhando ímpeto na nuvem corporativa híbrida

SAN JOSE, Califórnia, 23 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder global em computação corporativa, armazenamento, soluções de rede e tecnologia de computação ecológica, anunciou hoje que seus novos servidores de 4 soquetes, compatíveis com os processadores escaláveis Intel® Xeon® de segunda geração e a memória persistente Intel® Optane™ DC, agora estão disponíveis em grande volume.

O SuperServer 2049U-TR4 da Supermicro é o responsável pelas cargas de trabalho corporativas mais exigentes e intensas para os principais fornecedores de nuvem do setor. O sistema foi otimizado para alavancar totalmente os novos processadores escaláveis Intel Xeon de segunda geração, bem como a memória persistente Intel Optane DC, que está mudando o paradigma. O servidor 2U fornece até 112 núcleos de processador a preços muito atraentes. Em um estudo recente da Intel e da SAP, a memória persistente da Intel permitiu que o SAP S/4 HANA reiniciasse até 12,5 vezes mais rapidamente do que o DDR4 e SSDs sozinhos.

"Os nossos servidores de 4 soquetes são máquinas confiáveis e comprovadas, que fornecem a alimentação das cargas de trabalho essenciais das grandes empresas e dos prestadores de serviços em nuvem no mundo todo", informou Raju Penumatcha, vice-presidente sênior e diretor de produtos da Supermicro. "Usando os processadores escaláveis Intel Xeon de segunda geração e a memória persistente Intel Optane DC, esses servidores oferecem extraordinário aumento de desempenho para a computação em memória, a custos significativamente menores, quando comparados com as arquiteturas da geração anterior".

"A SUSE e a Supermicro têm antiga parceria para oferecer soluções que atendem aos clientes da economia digital", disse Phillip Cockrell, vice-presidente de vendas da aliança mundial. "Essa parceria, mais uma vez, leva a SUSE a apoiar as soluções da Supermicro, agora incluindo os mais novos sistemas de 4 e 8 soquetes da Supermicro. A SUSE, que fornece a principal plataforma Linux para cargas de trabalho SAP, e a Supermicro continuam a trabalhar juntas para oferecer valor excepcional aos clientes, fornecendo a base para o SAP HANA em instalações Kubernetes no mundo todo".

Além de potencializar a nuvem, a estabilidade e a escalabilidade do SYS-2049-TR4 da Supermicro fazem dele a base ideal para clientes corporativos que desejam migrar de sua infraestrutura de mainframe atual. Em recente teste interno conduzido pela Neeve Research, os servidores com multiprocessadores (MP) da Supermicro demonstraram desempenho superior em relação a cargas de trabalho normais de mainframes.

"Usando os servidores com MP da Supermicro, conseguimos detectar fraudes em tempo real contra 10 TB de dados, para processar surpreendentes 10 mil transações por segundo (TPS), com menos de 10 microssegundos de tempo de resposta", disse Grish Mutraja, diretor executivo da Neeve Research, pioneira na tecnologia de computação em memória de última geração. "A linha de base com os mainframes atuais é de cerca de 800 TPS, com latência de 50 milissegundos. Os servidores da Supermicro oferecem desempenho surpreendente e sólida proposta de valor para qualquer empresa que esteja considerando seriamente as estratégias de migração de mainframe".

A OmniTier, líder global em software de sequenciamento de genoma avançado, concorda totalmente com essa avaliação. "A família de servidores de 4 soquetes da Supermicro provou ser um excelente recurso para a plataforma avançada de computação de memória em camadas CompStor® da OmniTier para sequenciamento de genoma", disse o Dr. Jonathan Coker, diretor de tecnologia da OmniTier, Inc. "Nosso uso pesado de computação exige alta contagem de núcleos por nó, e a implementação de memória em camadas exige acesso a armazenamento local de ponta e de altíssimo desempenho. A solução de servidor de 4 soquetes da Supermicro superou ambos os requisitos".

Os servidores de MP da Supermicro foram projetados para as cargas de trabalho essenciais de empresas, como OLTP + OLAP em tempo real, análises de memória, virtualização e computação de alto desempenho (HPC) em escala. Esses servidores têm certificação em ampla gama de sistemas operacionais populares, incluindo RedHat, SUSE, Ubuntu, VMWare e Windows.

A Supermicro está testando um novo servidor 4U, com quatro processadores escaláveis Intel Xeon de segunda geração, para até 112 núcleos de computação e até 18 terabytes de memória. O SuperServer 8049U-E1CR4T aceita 16 slots de expansão, oito SSDs NVMe e até seis placas GPU. O melhor uso desse sistema inclui computação em memória, análise de dados em tempo real e inferência e virtualização de inteligência artificial.

Para obter mais informações sobre a Supermicro e seus produtos, visite o site www.supermicro.com.

