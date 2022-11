Novavax nomme Rick Rodgers à son conseil d'administration

GAITHERSBURG, Maryland, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX), une société de biotechnologie spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins de nouvelle génération contre les maladies infectieuses graves, a annoncé aujourd'hui la nomination de Richard Rodgers, MBA, à son conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant. M. Rodgers apporte une vaste expérience de la gestion biopharmaceutique à son rôle au sein du conseil d'administration de Novavax.

« La profonde expérience de Rick dans l'industrie pharmaceutique, associée à son sens aigu de la création d'entreprises à croissance rapide et à son leadership financier, sera inestimable au moment où nous poursuivons la commercialisation de notre vaccin COVID-19 et où nous élargissons notre portefeuille de vaccins », a déclaré Stanley C. Erck, président et directeur général de Novavax.

De 2010 à 2013, M. Rodgers a été cofondateur, vice-président exécutif, directeur financier, secrétaire et trésorier de TESARO, Inc., une société biopharmaceutique qui a été acquise en janvier 2019 par GSK pour plus de 5 milliards de dollars. De 2009 à 2010, il a occupé le poste de directeur financier et de vice-président principal d'Abraxis BioScience, Inc. une société de biotechnologie qui a été acquise par Celgene pour 2,9 milliards de dollars. Entre 2004 et 2008, il a occupé le poste de vice-président principal, contrôleur et chef de la comptabilité de MGI PHARMA, Inc. une société biopharmaceutique rachetée en janvier 2008 par Eisai pour 3,9 milliards de dollars.

M. Rodgers siège actuellement aux conseils d'administration et est président du comité d'audit et membre du comité de rémunération d'Ocuphire Pharma, Inc., de Sagimet Biosciences, Inc. et d'Ardelyx, Inc.

« C'est un moment très excitant de rejoindre le Conseil de Novavax », a déclaré M. Rodgers. « Je suis impatient de travailler avec mes collègues administrateurs pour soutenir Novavax alors qu'elle commercialise son premier vaccin approuvé au niveau mondial et poursuit sa croissance dans de nouveaux domaines de vaccins. »

M. Rodgers est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en comptabilité financière de l'Université d'État de St. Cloud et d'un master en administration des affaires en finance de l'Université du Minnesota, Carlson School of Business.

À propos de Novavax

Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX) est une société de biotechnologie qui promeut l'amélioration de la santé dans le monde par la découverte, le développement et la commercialisation de vaccins innovants pour prévenir les maladies infectieuses graves. La plateforme technologique recombinante brevetée de la société allie la puissance et la vitesse du génie génétique pour produire efficacement des nanoparticules hautement immunogènes conçues pour répondre aux besoins urgents en matière de santé à l'échelle mondiale. Le vaccin COVID-19 de Novavax a reçu l'autorisation de plusieurs autorités réglementaires dans le monde, notamment la Food and Drug Administration américaine, la Commission européenne et l'Organisation mondiale de la santé. Le vaccin fait actuellement l'objet d'un examen par de multiples organismes de réglementation dans le monde entier, notamment pour d'autres populations et indications telles que les adolescents et comme vaccin de rappel. En plus de son vaccin COVID-19, Novavax évalue actuellement son vaccin candidat COVID-19-Influenza Combination dans un essai clinique de phase 1/2, son vaccin expérimental quadrivalent contre la grippe, et un vaccin à base de souche Omicron (NVX-CoV2515) ainsi qu'un vaccin bivalent à base de souche Omicron / souche originale. Ces candidats vaccins intègrent l'adjuvant Matrix-M à base de saponine, propriété de Novavax, pour améliorer la réponse immunitaire et stimuler des niveaux élevés d'anticorps neutralisants.

Déclarations prospectives

Déclarations concernant l'avenir de Novavax, ses plans d'exploitation et ses perspectives, le calendrier des résultats des essais cliniques, le développement en cours du NVX-CoV2373, du NVX-CoV2515, candidat vaccin bivalent, candidat vaccin expérimental quadrivalent contre la grippe, et candidat vaccin expérimental COVID-19-Influenza Combination, la portée, le calendrier et les résultats des futurs dépôts et actions réglementaires, les autorisations mondiales supplémentaires du NVX-CoV2373 pour une utilisation chez les adultes et les adolescents, et comme vaccin de rappel, l'évolution de la pandémie de COVID-19, l'impact potentiel et la portée de Novavax et du NVX-CoV2373 dans l'accès aux vaccins, le contrôle de la pandémie et la protection des populations, l'efficacité, l'innocuité, l'utilisation prévue et l'administration attendue du NVX-CoV2373 et des autres vaccins candidats de Novavax sont des déclarations prospectives. Novavax met en garde contre le fait que ces déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les défis à relever pour satisfaire, seul ou avec des partenaires, aux diverses exigences en matière de sécurité, d'efficacité et de caractérisation des produits, y compris celles liées à la qualification des processus et à la validation des tests, nécessaires pour satisfaire les autorités réglementaires applicables ; les défis ou retards imprévus dans la conduite des essais cliniques ; la difficulté à obtenir des matières premières et des fournitures rares ; les contraintes en matière de ressources, y compris le capital humain et la capacité de fabrication, sur la capacité de Novavax à suivre les voies réglementaires prévues ; des difficultés à satisfaire aux exigences contractuelles dans le cadre d'accords avec de multiples entités commerciales, gouvernementales et autres ; et les autres facteurs de risque identifiés dans les sections « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation » du rapport annuel de Novavax sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et des rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q, tels que déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Nous conseillons aux investisseurs de ne pas accorder une grande confiance aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Pour une analyse plus approfondie de ces enjeux et d'autres risques et incertitudes, nous vous invitons à lire nos documents déposés auprès de la SEC, accessibles sur les sites www.sec.gov et www.novavax.com . Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne sont valides qu'à la date du présent document et nous ne sommes pas tenus de les mettre à jour ou de les réviser. Nos activités sont assujetties à divers risques et incertitudes importants, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et les autres intervenants devraient examiner attentivement ces risques et ces incertitudes.

