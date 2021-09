Novavax participará de conversa informal durante Devex na UNGA 76

GAITHERSBURG, Maryland, 21 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), uma empresa de biotecnologia que desenvolve e comercializa vacinas de última geração para doenças infecciosas graves, anunciou hoje que John J. Trizzino, vice-presidente executivo, diretor comercial e diretor de negócios, será entrevistado durante o Devex na UNGA 76 em 21 de setembro às 8h50. O evento é organizado pelo veículo de imprensa Devex e está sendo realizado de 21 a 23 de setembro com transmissão ao vivo como parte de sua cobertura da 76ª reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGA 76). A candidata à vacina contra a COVID-19 da Novavax, NVX-CoV2373, será um tópico de discussão juntamente com o estímulo ao acesso global à vacina.

Os detalhes da entrevista são os seguintes:

Data: Terça-feira, 21 de setembro de 2021 Horário: 8h50 - 9h05 Local: Apresentação ao vivo Título: Conversa informal: um relatório sobre a implementação da vacina contra a COVID-19 Palestrante da Novavax: John J. Trizzino, vice-presidente executivo, diretor comercial e diretor de negócios Moderador: Jenny Lei Ravelo, repórter sênior da Devex

Para mais informações ou para se inscrever para conversa informal, acesse:

https://pages.devex.com/devex-at-unga-76.html

Sobre a Novavax

A Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) é uma empresa de biotecnologia que promove a melhoria da saúde em todo o mundo por meio da descoberta, do desenvolvimento e da comercialização de vacinas inovadoras para prevenir doenças infecciosas graves. A plataforma de tecnologia recombinante exclusiva da empresa combina o poder e a velocidade da engenharia genética para produzir com eficiência nanopartículas altamente imunogênicas desenvolvidas para atender às necessidades urgentes de saúde global. A Novavax está realizando estudos clínicos em estágio final para a NVX-CoV2373, sua candidata à vacina contra o SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19. A NanoFlu™, sua vacina quadrivalente que utiliza nanopartículas do vírus da influenza, atingiu todos os objetivos primários em seu importante estudo clínico de Fase 3 em adultos mais velhos e será enviada para autorização regulatória. Ambas as vacinas candidatas incorporam o adjuvante Matrix-M™ patenteado da Novavax à base de saponina para melhorar a resposta imunológica e estimular níveis elevados de anticorpos neutralizantes.

Para mais informações, acesse www.novavax.com e conecte-se conosco no Twitter e no LinkedIn.

Contatos:

Investidores

Novavax, Inc.

Erika Schultz | 240-268-2022

[email protected]

Solebury Trout

Alexandra Roy | 617-221-9197

[email protected]

Imprensa

Alison Chartan | 240-720-7804

Laura Keenan | 202-709-7521

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1506866/Novavax_High_Res_Logo.jpg

FONTE Novavax, Inc.

Related Links

http://www.novavax.com



SOURCE Novavax, Inc.