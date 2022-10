Novavax präsentiert neue Daten aus dem wachsenden Impfstoffportfolio auf dem World Vaccine Congress Europe 2022

Neue Daten zur Sicherheit und Immunogenität des COVID-19-Influenza-Kombinationsimpfstoffkandidaten aus der Phase 1/2-Studie werden vorgestellt

Neue Daten für den Impfstoff COVID-19 von Novavax werden vorgestellt, die den Einsatz als homologe und heterologe Auffrischungsimpfung bei Erwachsenen ab 18 Jahren und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren unterstützen

Aktualisierte Phase 3 PREVENT-19-Daten und neue Studie 307: Daten zur Lot Consistency werden die Vorteile des Impfstoffs COVID-19 als heterologe Auffrischungsimpfung für Erwachsene untermauern

GAITHERSBURG, Maryland, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, wird auf dem World Vaccine Congress (WVC) Europe vom 11. bis 14. Oktober 2022 neue Sicherheits- und Immunogenitätsdaten aus der ersten Phase 1/2 COVID-Influenza-Kombinationsstudie (CIC) zur Dosisfindung seines CIC-Impfstoffkandidaten vorstellen. Daten aus der Phase-3-Studie PREVENT-19 und aus der Studie 307: Lot Consistency zur Bewertung des proteinbasierten Impfstoffs Novavax COVID-19 (NVX-CoV2373) als Auffrischungsimpfung sowohl bei Erwachsenen ab 18 Jahren als auch bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren werden ebenfalls vorgestellt.

„Die auf dem WVC präsentierten Daten werden die anhaltende Dynamik unseres COVID-19-Impfstoffs als Booster zeigen und auch Einblicke in die Immunogenität, Sicherheit und optimale Dosis unseres COVID-19-Influenza-Kombinationsimpfstoffkandidaten geben", so Dr. Gregory Glenn, Präsident für Forschung und Entwicklung bei Novavax. „Novavax konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Impfstoffe, die auf einer gut etablierten Technologie basieren, und wir sind bestrebt, ein Portfolio von erstklassigen Impfstoffen in verschiedenen Bereichen der Infektionskrankheiten aufzubauen."

Zusätzlich zu den Datenpräsentationen wird Dr. Glenn an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, um die Zukunft der COVID-19-Impfstoffe und die nächsten Schritte im Kampf gegen die Pandemie zu diskutieren.

Novavax-Präsentationen während des WVC Europe:

Autor Titel der Präsentation Details Glenn, G Die Zukunft der COVID-Impfung in der menschlichen Bevölkerung – Was ist das Endspiel und wie kommen wir aus dem Gesundheitsnotstand heraus? Keynote-Panel 12. Oktober 2022 8:30 – 9:30 Uhr (CEST) Áñez, G Bennett, C Wegbereiter für Protein: Der Impfstoff COVID-19 von Novavax als Booster, variantenangepasst Mündliche Präsentation 12. Oktober 2022 17:00 – 17:30 Uhr (CEST) Shinde, V Neuester Stand der Entwicklung des Grippeimpfstoffs Novavax Investigational und des Kombinationsimpfstoffs COVID-19-INFLUENZA Mündliche Präsentation 13. Oktober 2022 14:30 – 15:00 Uhr (CEST)

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des World Vaccine Congress Europe 2022.

Informationen zu Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) ist ein Biotechnologieunternehmen, das durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Impfstoffe zur Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten weltweit eine bessere Gesundheit fördert. Die firmeneigene rekombinante Technologieplattform nutzt die Kraft und Geschwindigkeit der Gentechnik zur effizienten Herstellung von hoch immunogenen Nanopartikeln, die auf dringende globale Gesundheitsbedürfnisse ausgerichtet sind. Der Novavax COVID-19-Impfstoff wurde von mehreren Zulassungsbehörden weltweit genehmigt, darunter die U.S. Food and Drug Administration, die Europäische Kommission und die WHO. Der Impfstoff wird derzeit von mehreren Zulassungsbehörden weltweit geprüft, auch für zusätzliche Bevölkerungsgruppen und Indikationen wie Jugendliche und als Auffrischungsimpfung. Neben dem Impfstoff COVID-19 testet Novavax derzeit auch den Kombinationsimpfstoff COVID-19-Influenza in einer klinischen Phase 1/2-Studie, den vierwertigen Grippeimpfstoffkandidaten und einen Impfstoff auf Omicron-Basis (NVX-CoV2515) sowie einen Impfstoff im bivalenten Format auf Omicron-Basis/auf Basis des Originalstamms. Diese Impfstoffkandidaten enthalten das Novavax-eigene Matrix-M-Adjuvans auf Saponinbasis, um die Immunantwort zu verstärken und hohe Mengen an neutralisierenden Antikörpern zu stimulieren.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie www.novavax.com und vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen Aussagen mit Bezug auf die Zukunft von Novavax, seine operativen Pläne und Aussichten, seine Partnerschaften, den Zeitpunkt der Ergebnisse klinischer Studien, die laufende Entwicklung von NVX-CoV2373, einschließlich eines Impfstoffs auf Basis des Omicron-Stamms und eines bivalenten Impfstoffs auf Basis des Omicron-Stamms und des Originalstamms, eines COVID-Kombinationsimpfstoffs für die saisonale Grippe, den Umfang, den Zeitpunkt und das Ergebnis zukünftiger Zulassungsanträge und -maßnahmen, einschließlich der Pläne von Novavax, bestehende Zulassungen durch Daten aus den zusätzlichen Produktionsstätten in der globalen Lieferkette von Novavax zu ergänzen, zusätzliche weltweite Zulassungen von NVX-CoV2373 für die Verwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen sowie als Auffrischungsimpfstoff, die potenzielle Wirkung und Reichweite von Novavax und NVX-CoV2373 bei der Erleichterung des Zugangs zu Impfstoffen, der Bekämpfung der Pandemie und dem Schutz der Bevölkerung, die Wirksamkeit, die Sicherheit, die beabsichtigte Verwendung und die erwartete Verabreichung von NVX-CoV2373 sind zukunftsgerichtete Aussagen. Novavax weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Herausforderungen, allein oder zusammen mit Partnern die verschiedenen Anforderungen an Sicherheit, Wirksamkeit und Produktcharakterisierung zu erfüllen, einschließlich der Anforderungen an die Prozessqualifizierung und Testvalidierung, die für die Erfüllung der Anforderungen der zuständigen Zulassungsbehörden erforderlich sind, Schwierigkeiten bei der Beschaffung knapper Roh- und Hilfsstoffe, Ressourcenbeschränkungen, einschließlich Humankapital und Produktionskapazitäten, in Bezug auf die Fähigkeit von Novavax, die geplanten Zulassungswege zu verfolgen; unvorhergesehene Herausforderungen oder Verzögerungen bei der Durchführung klinischer Studien; Herausforderungen bei der Erfüllung vertraglicher Anforderungen im Rahmen von Vereinbarungen mit mehreren kommerziellen, staatlichen und anderen Stellen; und die sonstigen Risikofaktoren, die in den Abschnitten „Risk Factors" und „Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" des Jahresberichts von Novavax auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und in den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, die bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden, aufgeführt sind. Wir warnen Investoren davor, sich in hohem Maße auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Wir empfehlen Ihnen, unsere bei der SEC eingereichten Unterlagen, die Sie unter www.sec.gov und www.novavax.com finden, zu lesen, um sich über diese und andere Risiken und Ungewissheiten zu informieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unser Geschäft unterliegt erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der oben genannten. Investoren, potenzielle Investoren und andere Personen sollten diese Risiken und Ungewissheiten sorgfältig berücksichtigen.

