Nove em cada 10 cuidadores deixam de fazer atividades do dia a dia para cuidar de paciente com esquizofrenia

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Pesquisa revela que 93% dos cuidadores deixam de realizar atividades cotidianas com alguma frequência e 43% chegam a deixar o trabalho para cuidar de pessoas próximas com esquizofrenia. O levantamento foi realizado pelo Instituto Ipsos a pedido da Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, que ouviu 150 cuidadores de 9 cidades brasileiras para entender a realidade de quem convive com pacientes dessa doença nos âmbitos social, econômico e profissional.

Para 62% dos cuidadores, a esquizofrenia afeta suas vidas quase tanto quanto a dos pacientes, principalmente devido às mudanças na rotina e nos hábitos de vida impostos pela doença, segundo 47% dos entrevistados. Para 45% dos respondentes, metade dos pacientes não reconhece que estão doentes, sendo este um dos principais obstáculos para a adesão ao tratamento.

Esquizofrenia é uma doença crônica muito estigmatizada que afeta cerca de 1.6 milhões de pessoas no Brasili. Os sintomas podem incluir alucinações (ouvir, ver ou sentir coisas que não existem) e delírios (falsas crenças mantidas mesmo quando há provas que mostram o contrário)ii.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a enfermidade é considerada a terceira doença que mais afeta a qualidade de vida na população de 15 a 45 anos de idadeiii. Estima-se que entre 40 a 71%iv,v,vi dos pacientes não seguem corretamente o tratamentovii.

As entrevistas foram conduzidas pessoalmente ou por telefone, com homens e mulheres maiores de 18 anos e a margem de erro da pesquisa é de 8 p.p.

Compromisso Janssen com a Neurociência

A Neurociência está diretamente ligada à história da Janssen. Nos anos 50, o fundador da companhia, Paul Janssen, foi quem criou o primeiro antipsicótico que permitia o tratamento de pacientes em casa. Antes dessa descoberta, os tratamentos contra a psicose existentes eram associados a significativos efeitos colaterais.

Sobre a Janssen

Na Janssen, estamos criando um futuro no qual as doenças são parte do passado. Somos a empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, trabalhando incansavelmente para fazer com que esse futuro seja uma realidade para pacientes de todos os lugares. Combatendo as doenças com ciência, melhorando o acesso com engenhosidade e curando a falta de esperança com paixão. Focamos nas áreas da medicina em que podemos fazer a maior diferença: Oncologia e Hematologia; Imunologia; Neurociência; Doenças Infecciosas e Vacinas; Hipertensão Pulmonar; e Cardiovascular e Metabolismo. Para saber mais, acesse www.janssen.com/brasil. Siga a Janssen Brasil no Facebook e no LinkedIn, e também a página de Carreiras J&J Brasil no Instagram, Facebook e LinkedIn.

Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. é uma das Empresas Farmacêuticas da Johnson & Johnson.

FONTE Janssen

