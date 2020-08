Novedades de la Conferencia Internacional de la Asociación del Alzheimer 2020: Los factores de riesgo del Alzheimer podrían medirse en adolescentes y adultos jóvenes

CHICAGO, 30 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Los factores de riesgo de la demencia por Alzheimer podrían manifestarse en la adolescencia y en la juventud, según nuevas investigaciones presentadas en la Conferencia Internacional de la Asociación del Alzheimer (Alzheimer's Association International Conference®, AAIC®) 2020.

Estos factores de iesgo, muchos de los cuales se manifiestan desproporcionadamente en los afroestadounidenses, incluyen factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, colesterol alto y diabetes, y factores sociales, como la calidad educativa. Según el informe "Datos y cifras de la enfermedad de Alzheimer" (Alzheimer's Disease Facts and Figures) de la Asociación del Alzheimer (Alzheimer's Association), los afroestadounidenses de la tercera edad tienen el doble de probabilidades de padecer Alzheimer u otras demencias que los blancos de la tercera edad.

"Al identificar, verificar y actuar para contrarrestar esos factores de riesgo del Alzheimer que podemos cambiar, podríamos reducir los nuevos casos y eventualmente la cantidad total de personas con Alzheimer y otras demencias", afirmó la Dra. Maria C. Carrillo, directora científica de la Asociación del Alzheimer. "Las investigaciones como estas son importantes para abordar las desigualdades en salud y brindar recursos que podrían tener un impacto positivo en la vida de las personas".

"Estos nuevos informes de la AAIC 2020 muestran que nunca es demasiado temprano, ni demasiado tarde, para tomar medidas para proteger la memoria y las facultades intelectuales", dijo Carrillo.

La Asociación del Alzheimer lidera el "Estudio para proteger la salud cerebral a través de intervenciones en el estilo de vida para reducir el riesgo en EE. UU." (U.S. Study to Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk, U.S. POINTER), un ensayo clínico de dos años para evaluar si las intervenciones en el estilo de vida que abordan simultáneamente varios factores de riesgo protegen las funciones cognitivas en los adultos mayores que tienen más riesgo de sufrir deterioro cognitivo. U.S. POINTER es el primer estudio en su tipo que se realiza con un grupo grande y diverso de estadounidenses a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Los jóvenes afroestadounidenses tienen un mayor riesgo de sufrir demencia

En una población de más de 714 afroestadounidenses en el "Estudio sobre el envejecimiento saludable en afroestadounidenses" (Study of Healthy Aging in African Americans, STAR), la Dra. y máster en Salud Pública Kristen George de la Universidad de California, Davis, y sus colegas detectaron que la hipertensión arterial y la diabetes, o una combinación de múltiples factores cardiovasculares, son comunes en la adolescencia y están asociados a peores funciones cognitivas en la vejez. Los participantes del estudio eran adolescentes (n=165; edad: 12-20), adultos jóvenes (n=439; edad: 21-34) y adultos (n=110; edad: 35-56). La media de edad en la evaluación cognitiva era de 68.

Las funciones cognitivas se midieron usando pruebas de memoria y funciones ejecutivas en persona. Los investigadores encontraron que, en la población de este estudio, tener diabetes, hipertensión arterial o dos o más factores de riesgo cardiovascular en la adolescencia, la juventud o la mediana edad estaba asociado con funciones cognitivas estadísticamente mucho peores en la vejez. Estas diferencias persistieron después de considerar la edad, el sexo, los años desde que se midieron los factores de riesgo y la educación.

Antes de este informe, se conocía poco sobre si los factores de riesgo cardiovascular desarrollados antes de la mediana edad estaban asociados con las funciones cognitivas en la vejez. Esta cuestión es importante porque los afroestadounidenses tienen un mayor riesgo de tener factores de riesgo cardiovascular en comparación con otros grupos raciales o étnicos desde la adolescencia y durante toda la adultez.

Según los investigadores, estos resultados sugieren que los factores de riesgo cardiovascular ya en la adolescencia afectan la salud cerebral en la vejez en los afroestadounidenses. Los esfuerzos para promover estilos de vida favorables para la salud cerebral y cardiovascular no solo deben incluir a los adultos de mediana edad, sino también a los adultos jóvenes y a los adolescentes, quienes pueden ser particularmente susceptibles al impacto negativo de una salud cardiovascular deficiente en el cerebro.

El IMC en jóvenes y adultos está asociado con el riesgo de demencia en la vejez

En el primer estudio sobre el tema según sus autores, un índice de masa corporal (IMC) más alto en jóvenes y adultos (edad 20-49) se asoció con un mayor riesgo de demencia en la vejez.

Se conoce relativamente poco sobre el rol que tiene el IMC de los jóvenes en el riesgo de Alzheimer y otras demencias. Los científicos estudiaron un total de 5.104 adultos mayores de dos estudios, incluidos 2.909 del "Estudio sobre la salud cardiovascular" (Cardiovascular Health Study, CHS) y 2.195 del "Estudio sobre composición corporal, envejecimiento y salud" (Health, Aging and Body Composition study, Health ABC). Del total de la muestra, el 18% eran negros y el 56% eran mujeres. Con datos agrupados de cuatro cohortes establecidos que abarcan toda la vida adulta, incluidas las dos cohortes en el estudio, los científicos calcularon el IMC a partir de los 20 años para todos los adultos mayores del CHS y el Health ABC.

Para las mujeres, el riesgo de demencia creció con un IMC más alto en la juventud. En comparación con las mujeres con un IMC normal en la juventud, el riesgo de demencia fue 1,8 veces mayor para las mujeres con preobesidad y 2,5 veces mayor para las mujeres obesas. Los análisis se ajustaron para el IMC en la mediana edad y la vejez.

No se encontró ninguna relación entre el IMC en la mediana edad y al riesgo de demencia en las mujeres.

Para los hombres, el riesgo de demencia fue 2,5 veces mayor para aquellos que eran obesos en la juventud, 1,5 veces mayor para aquellos que tenían preobesidad en la mediana edad y 2,0 veces mayor para los que eran obesos en la mediana edad, en modelos también ajustados para el IMC en la vejez.

Tanto para las mujeres como para los hombres, el riesgo de demencia se redujo con un IMC más alto en la vejez.

La Dra. Adina Zeki Al Hazzouri de la Universidad de Columbia y sus colegas encontraron que un IMC alto en la adultez es un factor de riesgo de demencia en la vejez. Los investigadores sugieren que podría ser necesario comenzar las iniciativas destinadas a reducir el riesgo de demencia mucho antes, con un enfoque en la prevención y el tratamiento de la obesidad.

La calidad educativa en la infancia afecta el riesgo de demencia

En un grupo diverso de más de 2.400 personas a quienes se dio seguimiento hasta 21 años, una educación infantil de mayor calidad se asoció con un mejor desempeño lingüístico y de la memoria y un menor riesgo de demencia en la vejez. Los resultados fueron un tanto diferentes entre hombres y mujeres, y entre negros y blancos en el estudio.

El estudio incluyó a 2.446 hombres y mujeres negros y blancos, de 65 años en adelante, inscritos en el "Proyecto de Columbia sobre el envejecimiento en Washington Heights/Inwood" (Washington Heights/Inwood Columbia Aging Project) que asistieron a la escuela primaria en los Estados Unidos. Una variable sobre la calidad educativa con base en mediciones históricas incluyó la edad de inscripción obligatoria en la escuela, una edad mínima de abandono escolar, la duración del ciclo escolar, la proporción de alumnos y maestros y la asistencia del alumno.

Las personas que asistieron a la escuela en estados con peor calidad educativa tuvieron un deterioro más rápido a nivel lingüístico y de la memoria al llegar a la vejez. Las mujeres y los hombres negros y las mujeres blancas que asistieron a la escuela en estados con mejor calidad educativa fueron menos propensos a desarrollar demencia. Según los científicos, los resultados se explicaron, en parte, porque las personas que asisten a escuelas de mejor calidad completan más años de escolaridad.

La Dra. Justina Avila-Rieger, una científica que realiza investigaciones posdoctorales en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, y sus colegas dicen que los resultados proporcionan pruebas de que el riesgo de demencia en la vejez y las funciones cognitivas se ven influenciados por las políticas educativas estatales en la infancia.

