El modelo IS 300 ahora incluye las versiones F SPORT y F SPORT Design (RWD/AWD)

Nuevo paquete Blackout para el IS 350 F SPORT

Paquete Special Appearance disponible para el IS 500 F SPORT Performance Premium

PLANO, Texas, 13 de octubre 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El IS, conocido por su valor superior, rendimiento potente y artesanía excepcional, sigue siendo un sedán popular de Lexus para aquellos que buscan su primer automóvil de lujo. Para los modelos 2024, la línea IS ampliará sus opciones disponibles con la incorporación de las versiones IS 300 F SPORT y F SPORT Design. Para el IS 350 se ofrecerá el paquete F SPORT Blackout disponible. Y, por petición popular, regresa el paquete Special Appearance, ahora disponible en la versión F SPORT Performance Premium del IS 500 en el llamativo color Blue Vector. Se espera que la línea IS 2024 salga a la venta a finales de otoño.

NOVEDADES: Lexus IS 300/350/500 2024

IS 300

El modelo IS 300 2024 incluirá la versión F SPORT Design en las configuraciones RWD y AWD. El diseño F SPORT presentará elementos de estilo exterior como unas ruedas de aleación de 19 pulgadas F SPORT y la insignia F SPORT Design. La versión F SPORT del IS 300 presenta el mismo estilo exterior, con la adición de mejoras en el habitáculo interior como asientos delanteros calefactables/ventilados, pedales de aluminio y un volante calefactable F SPORT. La pintura exterior Grecian Water sólo estará disponible en los modelos IS 300 2024 que no sean F SPORT.

IS 350 F SPORT

Ahora disponible la pintura exterior Incognito como opción disponible para todos los modelos IS 350 2024. Se añade un paquete Blackout* exclusivamente para el IS 350 F SPORT. Este paquete exclusivo incluirá ruedas de aleación forjadas BBS® de 19 pulgadas en Matte Black, retrovisores exteriores negros con embellecedores cromados oscuros, embellecedores de ventanas cromados oscuros y el paquete Lexus Memory que controla el asiento del conductor, los retrovisores exteriores y el volante.

*Requiere el paquete de manejo

IS 500 F SPORT Performance

Todos los modelos IS 500 2024 vendrán de serie con retrovisores exteriores negros con embellecedores cromados oscuros. Incognito se suma como opción de color de pintura exterior disponible. Volverá un paquete Special Appearance para los clientes que quieran llevar su IS 500 F SPORT Performance Premium al siguiente nivel. Este paquete viene de serie con la pintura exterior Blue Vector acompañada de ruedas de aleación forjadas BBS en Matte Black de 19 pulgadas. En el interior, sutiles costuras azules adornan todo el habitáculo, incluidas las alfombrillas y las fundas para llaves. Una tarjeta llave SmartAccess completa este paquete.

El paquete Special Appearance del IS F SPORT Performance Premium 2024 se limtará a 150 unidades en Norteamérica y se espera que salga a la venta a finales de otoño.

La Lexus Driving Signature vive en Shimoyama

Desde el lanzamiento de Lexus, la sensación táctil, el comportamiento y la ejecución de cada modelo han sido impulsados por la visión y los esfuerzos del Ingeniero Jefe (CE). La Lexus Driving Signature es un pilar clave del Next Chapter y representa un cambio fundamental en nuestro proceso y cultura de desarrollo de productos. A través de este proceso, los esfuerzos del CE se centran en elevar los vehículos a un nivel superior de rendimiento y manejo. El objetivo final es ofrecer vehículos Lexus diseñados con una identidad de marca compartida que incluya un control sensible y lineal; una conducción, agarre y confianza excepcionales; y una calidad de marcha y un silencio refinados. Estos elementos se consiguen mediante rigurosas pruebas y evaluaciones llevadas a cabo en el Centro Técnico Toyota de Shimoyama.

Fast (rápido), Fun (divertido), Ferocious (feroz): Poniendo la "F" en F SPORT

Para 2024, la línea IS F SPORT se reestructuró para ofrecerse ahora en los modelos IS 300. Todos los modelos F SPORT presentan una serie de particularidades visuales y de rendimiento que los distinguen de inmediato, como un parachoques delantero exclusivo con mejoras aerodinámicas funcionales, parachoques trasero, contorno de la parrilla, alerón trasero, molduras en los balancines y mucho más. Además, estos modelos cuentan con llantas exclusivas de 19 pulgadas, así como insignias F SPORT que adornan los laterales.

El atrevido estilo exterior del IS aspira a un diseño provocador, con guardabarros musculosos que se extienden para realzar y ajustarse a las llantas de 19 pulgadas. disponibles. La forma ancha y baja es un guiño al alto nivel inherente de prestaciones de conducción que posee el IS, pero las líneas elegantes también se complementan con una nitidez abiertamente agresiva esculpida en las líneas de carácter laterales y de los hombros.

El IS monta unos faros esbeltos que incorporan luces diurnas con una firma afilada en forma de L que atraviesa el eje lateral justo por encima de las compactas y ligeras unidades luminosas. Estos faros contribuyen a expresar un centro de gravedad bajo gracias a las zonas bajas situadas alrededor de la parrilla, y van acompañados de unas líneas de carácter laterales más bajas que llegan hasta la parte trasera del maletero. Los faros LED de triple haz disponibles también se rediseñaron para complementar el capó de perfil bajo.

Los estribos acentúan el perfil lateral del IS con un diseño que se eleva en la parte trasera, lo que resulta en un anguloso contorno general que se prolonga hasta los musculosos hombros sobre los pasos de rueda traseros. Los pilares de los cuartos traseros levemente inclinados, que contribuyen a formar una silueta firme del habitáculo que envuelve desde los laterales, contrastan con los guardabarros traseros para realzar aún más el aspecto agresivo.

Más hacia la parte trasera del IS, las líneas de los guardabarros se funden con la cubierta trasera extendida y rebajada para crear una postura baja que realza las caderas ensanchadas. La forma tridimensional del diseño de la cubierta trasera se crea con una tecnología de estampación denominada construcción de molde a presión. Sin duda, lo que más llamará la atención será la barra de luces en forma de L que se extiende por la parte trasera del vehículo.

La familia IS 2024 se ofrecerá en diez populares colores exteriores: Ultra White*, Eminent White Pearl*, Cloudburst Gray*, Iridium*, Incognito, Caviar, Matador Red Mica, Infrared**, Grecian Water y Ultrasonic Blue Mica**.

*Disponible por un adicional de $500

**Disponible por un adicional de $595

Disfrute del confort de la cabina

El interior del IS cuenta con una serie asientos tapizados en NuLuxe®, con asientos eléctricos ajustables en 10 posiciones para el conductor y en 8 posiciones para el acompañante, climatizador automático de dos zonas con controles táctiles, techo corredizo eléctrico disponible y SmartAccess con botón de arranque/parada.

Los modelos F SPORT cuentan con un embellecedor de puerta con un patrón gráfico de líneas entrecruzadas en relieve, que representa una expresión decorativa única de Lexus y la artesanía de Takumi. La ornamentación decorativa de los modelos IS 500 F SPORT tiene tres tipos de acabados: pintura Black Metallic, Black Geometric Film o la exclusiva moldura interior Satin. Las opciones de color de la tapicería interior estándar NuLuxe incluyen negro, Glazed Caramel y Rioja Red. Para los modelos IS 300 F SPORT, IS 350 F SPORT e IS 500 F SPORT, los colores interiores disponibles incluyen negro, Circuit Red y la tapicería bicolor blanco/negro.

El IS incorpora de serie una pantalla táctil de 8 pulgadas para facilitar el acceso a los controles. La pantalla amplia táctil de 10.3 pulgadas está disponible en los vehículos equipados con sistema de navegación o el paquete Mark Levinson® Premium Audio. El sistema multimedia cuenta con integración Apple CarPlay® y compatibilidad con Android Auto™.

El sistema de audio Mark Levinson® Premium Surround Sound disponible incluye 17 altavoces con un amplificador que proporciona unos impresionantes 1,800 vatios. El sistema Mark Levinson reduce las interferencias, mejora la salida (gracias a la incorporación de dos altavoces) y mejora la calidad general del sonido con el ajuste del ecualizador. Los altavoces de sonido envolvente traseros son altavoces agudos/medios combinados Unity. El amplificador cuenta con Quantum Logic Surround mejorado para reproducir fuentes de sonido comprimidas y para proporcionar una experiencia sonora envolvente 7.1.

Trenes motrices y cadenas cinemáticas

El IS 2024 está disponible en opciones de tracción trasera y total, y hay cuatro opciones distintas de cadenas cinemáticas disponibles en función de la versión.

El IS 300 de tracción trasera cuenta con un motor de cuatro cilindros en línea turboalimentado y con intercooler de 2.0 litros. El motor de 2.0 litros incorpora un control de transmisión adaptativo que sirve para determinar la marcha más adecuada para cada situación de conducción en función de las indicaciones del conductor a fin de lograr una respuesta lineal. Con una potencia de 241 hp, el robusto cuatro cilindros también produce un sólido par de 258 lb.-ft. en un rango de par plano que va desde las 1,650 rpm hasta las 4,400 rpm. No sólo es potente, sino también eficiente, gracias a un sofisticado sistema inteligente de distribución variable - amplio (VVTi-W), que permite al motor alternar entre los ciclos de combustión Otto y Atkinson para maximizar la eficiencia. Viene equipado con una transmisión automática Sport Direct Shift (SPDS) de ocho velocidades. Integra un avanzado sistema G-force Artificial Intelligence (G-AI) que supervisa diversos parámetros de rendimiento para determinar la selección óptima de la marcha.

Para una mayor tracción en climas fríos, el IS 300 también está disponible con tracción en las cuatro ruedas. El IS 300 AWD está propulsado por un motor V6 de 3.5 litros que entrega 260 hp y 236 lb.-ft. de par a las cuatro ruedas a través de una transmisión automática de seis velocidades. El sistema de tracción a cuatro ruedas con control electrónico está diseñado para ayudar a mejorar la tracción y el agarre variando automáticamente la distribución del par entre las ruedas delanteras y traseras. En caminos secos, mantiene un reparto de par entre las ruedas delanteras y traseras de 30:70 para conseguir el máximo rendimiento, pero es capaz de enviar hasta el 50 % de la potencia a las ruedas delanteras en determinadas condiciones.

Para los compradores que buscan potencia adicional, está el IS 350 en tracción trasera o tracción total impulsado por un V6 de 3.5 litros que produce 311 hp y 280 lb.-ft. de par máximo. El modelo de tracción trasera utiliza la misma transmisión automática Sport Direct Shift de ocho velocidades que se encuentra en el IS 300 RWD, mientras que la versión AWD envía la potencia a través de una transmisión automática de seis velocidades. Si hay alguna duda sobre la naturaleza prestacional de cada vehículo, no hay más que ver sus tiempos de 0 a 60, ya que el IS 350 RWD alcanza la velocidad en 5.6 segundos mientras que el IS 350 AWD pasa de 0 a 60 mph en 5.7 segundos.

Para aquellos clientes apasionados que desean superar los límites de las prestaciones y la emoción al volante, Lexus se enorgullece de ofrecer el IS 500 F SPORT Performance. Como tope de gama de la familia IS, el IS 500 ejemplifica la marca F SPORT Performance. Bajo el exclusivo capó elevado se esconde un V8 de 5 litros atmosférico que genera 472 hp y 395-lb.-ft. de par. Una transmisión automática Sport Direct Shift de ocho velocidades canaliza esa potencia a las ruedas traseras de este sedan de altas prestaciones y un sistema gutural de escape cuádruple con tubos de escape dobles apilados amplifica el sonido de este motor de alto rendimiento.

Lexus Safety System+ 2.5

El IS 2024 incorpora de serie el Lexus Safety System+ 2.5, que aporta al vehículo un conjunto de características clave de seguridad activa. El Sistema de precolisión (Pre-Collision System o PCS)), que incluye las funciones de alerta de colisión frontal (FCW), frenado de emergencia automático (AEB), detección de peatones y detección de bicicletas. En las intersecciones y bajo ciertas condiciones, el sistema tiene la capacidad de reconocer un vehículo que se acerca cuando se realiza un viraje a la izquierda o un peatón cuando se realizan virajes a la izquierda y derecha, y está diseñado para activar las funciones típicas del sistema PCS si es necesario. Entre otras funciones del PCS se incluye la Asistencia de dirección de emergencia (Emergency Steering Assist o ESA), que está diseñada para ayudar en la dirección dentro del carril del vehículo según las indicaciones del conductor.

El Control de crucero dinámico por radar (All-Speed Dynamic Radar Cruise Control o DRCC) para todas las velocidades puede activarse a más de 30 mph y está diseñado para realizar controles de distancia de vehículo a vehículo hasta 0 mph y puede reanudarse tras una parada. El DRCC también incluye una función que permite adelantar sin problemas a los vehículos más lentos. Si se viaja detrás de un vehículo que va más lento que la velocidad establecida, una vez que el conductor activa la señal de viraje, el sistema proporcionará un aumento inicial en la aceleración a modo de preparación para cambiar de carril; y, una vez que el conductor cambie de carril, el vehículo continuará acelerando hasta alcanzar la velocidad de conducción originalmente establecida.

La Alerta de cambio involuntario de carril con asistencia de dirección (Lane Departure Alert with Steering Assist o LDA w/SA) está diseñada para ayudar a notificar al conductor si se detecta un cambio involuntario de carril a velocidades superiores a las 32 mph por medio de vibraciones en el volante o una alerta sonora. También puede tomar leves medidas correctivas para ayudar a mantener al conductor dentro del carril visiblemente marcado. Cuando el DRCC está configurado y activado, el Asistente de detección de carril (Lane Tracing Assist o LTA) está diseñado para proporcionar una ligera fuerza de dirección para virar hacia el centro del carril para ayudar al conductor a mantenerse en él utilizando las marcas visibles del carril o un vehículo precedente. El LTA avisa al conductor con una advertencia visual y una alerta sonora o una vibración del volante. En el IS, el rendimiento de reconocimiento del carril, que hace posible al LTA, se ha mejorado con un mayor reconocimiento de la línea y el borde de la carretera, rendimiento de fuerza G lateral y un mayor control y estabilidad tras el cambio de carril.

Entre las funciones adicionales del Lexus Safety System+ 2.5 se incluyen los Faros con luz alta inteligente, que están diseñados para detectar los vehículos precedentes o que circulan en sentido contrario y cambiar automáticamente entre las luces largas y las cortas. El Asistente de señales de tráfico (Road Sign Assist o RSA) está diseñado para adquirir determinada información sobre señales de tráfico mediante una cámara y mapas de navegación cuando hay datos disponibles y mostrarlos en la pantalla de información múltiple (MID).

Precios de la línea IS 2024

Número del modelo Nombre del modelo MSRP del modelo 2024 9502 IS 300 $41,235 9506 IS 300 AWD $43,235 9505 IS 300 F SPORT Design $43,055 9509 IS 300 F SPORT Design AWD $45,095 9512 IS 300 F SPORT $44,305 9514 IS 300 F SPORT AWD $46,345 9504 IS 350 F SPORT Design $44,410 9508 IS 350 F SPORT Design AWD $46,410 9510 IS 350 F SPORT $45,660 9516 IS 350 F SPORT AWD $47,660 9554 IS 500 F SPORT $60,020 9556 IS 500 F SPORT Premium $64,520

*Incluye tarifa de entrega, procesamiento y manipulación de $1,150

Acerca de Lexus

La pasión de Lexus por el diseño audaz, la tecnología imaginativa y el rendimiento emocionante permite a la marca de estilo de vida de lujo crear experiencias asombrosas para sus clientes. Lexus comenzó su trayectoria en 1989 con dos sedanes de lujo y el compromiso de buscar la perfección. Desde entonces, Lexus ha desarrollado su gama para satisfacer las necesidades de los clientes de lujo globales en más de 90 países. En Estados Unidos, los vehículos Lexus se venden a través de 244 concesionarios que ofrecen una gama completa de vehículos de lujo. Con seis modelos que incorporan su sistema híbrido de conducción, Lexus es el líder en híbridos de lujo. Lexus también ofrece nueve modelos F SPORT, dos modelos F "performance" y un modelo F. Lexus se compromete a ser una marca visionaria que anticipa el futuro para los clientes de lujo

