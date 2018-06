Novidade no FortuneJack: novo website do proeminente cassino de bitcoin

LONDRES, 19 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- O proeminente cassino de bitcoin FortuneJack acabou de ganhar um novo website – o primeiro upgrade significativo do serviço desde sua fundação. O setor de jogo por Bitcoin vem observando um rápido crescimento do FortuneJack nos últimos anos, pois a marca vem se estabelecendo como um serviço robusto, voltado para a comunidade, oferecendo depósitos e retiradas nas principais criptomoedas: Bitcoin, Litecoin, Dash, Ethereum, Zcash, Doge, Bitcoin Cash e Monero.

"Estamos trabalhando nisso há muito tempo. Agora, cabe a você nos dizer como as coisas funcionam", diz a declaração da empresa no Twitter, apresentando aos jogadores, finalmente, o novo website e um novo visual das novas funcionalidades da marca. Como representantes da FortuneJack declaram em vários Fóruns de CriptoMoedas, a empresa aprecia ouvir opiniões (feedback) dos jogadores e os conclama a escrever sobre suas primeiras impressões na mídia social, para ajudar a marca a aperfeiçoar seu produto.

Entre as mudanças mais notáveis do novo visual (Fresh Look) do FortuneJack está o novo programa de fidelização, que inclui reembolsos mensais, bônus de recarga semanal e bônus de marcos alcançados. O clube de membros VIP está no topo do programa de fidelização, com os jogadores VIP posicionados para desfrutar jogos exclusivos e limites mais altos de apostas no website de agora em diante.

Um novo Leaderboard também foi criado, se estabelecendo todas as segundas-feiras como uma nova chance de ganhar um pedaço do fundo de prêmios de 500 mBTC. Como os gestores do FortuneJack admitem em conversações, o Cassino está planejando levar a sério as promoções diárias e pretende estabelecer uma promoção inteiramente nova em todos os dias da semana. Por agora, cada pessoa que se registrar no website Fresh FortuneJack ganha 25 jogadas gratuitas (free spins), sem qualquer depósito.

Maior segurança é uma das prioridades dos upgrades que o FortuneJack decidiu fazer inicialmente. Os representantes do cassino realçam nova autenticação 2FA e atualizaram as páginas da conta dos jogadores como uma das realizações do Setor de Jogos por Bitcoin.

Há uma nova abordagem em relação aos jogos também. O FortuneJack provoca seus jogadores com mais upgrades que estão por vir, já anunciando uma futura parceria com a provedora líder de jogos netEnt, que deverá ser lançada no website nos próximos dias e também dando dicas sobre o Sportsbook.

FONTE FortuneJack

