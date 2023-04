Novo Banco de Desenvolvimento dá as boas-vindas ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em sua sede em Xangai

SHANGHAI, 14 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- No dia 13 de abril de 2023, o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) teve a honra de receber o Exmo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, senhora Janja Lula da Silva e delegação integrada pelo presidente do Senado, Ministros de Estados e Governadores. A visita à Xangai foi a primeira parada da visita oficial do presidente à China.

Esta foi a primeira vez que um Chefe de Estado visitou a sede do Banco em Xangai e conversou com os funcionários do NBD. O presidente Lula teve a oportunidade de testemunhar o compromisso do NBD com a promoção do desenvolvimento sustentável e com o cumprimento de seu mandato.

"O Novo Banco de Desenvolvimento é fruto de uma parceria entre os países dos BRICS para a construção de um mundo com menos pobreza, menos desigualdade e mais sustentabilidade. Ao tomar posse como presidenta do Banco, Dilma Rousseff traz sua ampla experiência e conhecimento de políticas públicas e do cenário internacional e reforça o protagonismo e o papel do NBD para a construção de um mundo melhor, sem pobreza nem fome." Afirma o Exmo. Sr. Luiz Inácio Lula Da Silva.

Em seu discurso, a Exma. Sra. Dilma Rousseff enfatizou o compromisso do Banco em apoiar os objetivos de desenvolvimento sustentável do Brasil e destacou a importância da visita presidencial para o fortalecimento da cooperação entre o NBD e o Brasil.

"Como ex-Presidente do Brasil, eu conheço a importância do trabalho que os bancos multilaterais tem no apoio aos países em desenvolvimento, em particular o NBD, em atender suas demandas econômicas, sociais e ambientais. Exercer a Presidência do NBD é, sem dúvida, uma grande oportunidade de fazer mais pelos BRICS, pelos mercados emergentes, pelos países em desenvolvimento e pelo meu próprio país - o Brasil", disse a Exma Sra. Dilma Rousseff.

Durante a visita, o Presidente Lula discutiu com a Diretoria do NBD os potenciais projetos e aqueles que já estão em andamento no Brasil em áreas como energia limpa e renovável, modernização da infraestrutura de transporte e mobilidade urbana, eficiência do sistema sanitário e de abastecimento de água, etc. Ambos os lados exploraram oportunidades para uma maior colaboração, incluindo o potencial do Banco para apoiar os esforços do Brasil na mitigação dos impactos da mudança climática e na promoção do financiamento verde.

A visita representou o profundo compromisso do Novo Banco de Desenvolvimento com a promoção do desenvolvimento sustentável e sublinhou a intensificação da parceria do NBD com o Brasil. No futuro, o Banco continuará a apoiar os esforços do Brasil com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável e do crescimento econômico inclusivo.

Histórico

O Novo Banco de Desenvolvimento foi estabelecido com propósito de arregimentar recursos para projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável nos países do BRICS e em outras economias emergentes e países em desenvolvimento, em complemento aos esforços de instituições financeiras regionais e multilaterais com vistas ao crescimento e desenvolvimento globais. Em 2021, o NBD iniciou a expansão de seus associados e admitiu Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai como novos países membros.

