Novo CEO e presidente global nomeado na TmaxSoft

"Estou verdadeiramente honrado em fazer parte da família da TmaxSoft, que é habilmente dirigida pela visão do professor Park. Como novo presidente e CEO global, estou empolgado por trabalhar em conjunto com nosso conselho diretivo, nossa equipe de liderança e nossos excepcionais funcionários, ao avançarmos a empresa concretizando um sucesso ainda maior", declarou Kv Suresh.

Com mais de 25 anos de experiência no setor, Kv Suresh é um líder comprovado com sólido histórico de realizações internacionais em todos os setores de negócios. Antes de seu cargo mais recente na Wipro Limited, ele atuou em cargos de liderança executiva na Accenture, Tata Consultancy Services (TCS) e Hexaware com responsabilidades relacionadas à estratégia, desenvolvimento de negócios, vendas e operações.

Sobre a TmaxSoft

A TmaxSoft é uma inovadora global de software focada em nuvem, infraestrutura e modernização de legado, com soluções que oferecem alternativas empresariais viáveis aos CIOs (diretores executivos de informação) para apoiar suas casas de força de TI globais e impulsionar a vantagem competitiva. A TmaxSoft foi fundada em 1997 na Coreia e hoje possui mais de 1.000 funcionários em 20 centros estratégicos em todo o mundo. Acesse www.tmaxsoft.com para mais informações.

