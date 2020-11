Novo Cetaphil® Creme Hidratante Facial Noturno alia hidratação profunda e produção de colágeno em um único passo

SÃO PAULO, 26 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Dedicar alguns minutos do dia ou da noite podem ser valiosos para o autocuidado. É essencial para a autoestima e o bem-estar não deixar que o ritmo acelerado do dia a dia impeça de ser generoso com você mesmo. Dessa forma, com mais de 70 anos de bagagem no mercado, Cetaphil® apresenta o Creme Hidratante Facial Noturno, um complemento para a linha Face lançada em maio deste ano e que será bem-vindo para também complementar seu ritual diário de autocuidado.