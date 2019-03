Novo Cinemas inaugura um sensacional e importante espaço no parque temático IMG Worlds of Adventure em Dubai

Sendo a maior sala de cinemas IMAX® com tecnologia laser em Dubai, o multiplex moderníssimo da Novo apresenta a estética "cósmica" espetacular que representa com ousadia a próxima geração de cinemas na região.

O complexo conta com um multiplex de 12 telas, projetado para que os frequentadores se sintam completamente imersos na magia do filme. O design futurista do espaço é realçado por mais de 5.000 m de cordões de iluminação LED, em cores e espelhos customizados do piso ao teto em todo o lobby e áreas públicas.

Os cinéfilos verdadeiros disfrutarão do IMAX® com experiência laser e a opção de três telas VIP, oferecendo o famoso serviço 7 estrelas da Novo. Um lounge privado com um cardápio de restaurante refinado e serviço de mordomo pessoal está à disposição. Como complemento, o atendimento premium proporciona cadeiras revestidas de couro totalmente reclináveis com travesseiro e cobertor disponíveis.

A mais nova localidade da Novo Cinemas oferece também telas de cinema polivalentes com um palco para apresentações, tornando-a o espaço perfeito para a realização de reuniões e eventos corporativos.

A nova experiência também tem IMAX® com tecnologia de som com 12 canais com laser e novos canais nas laterais e na parte superior, que proporcionam maior precisão e seleção dinâmica para o máximo em desempenho de áudio.

Debbie Stanford-Kristiansen, CEO da Novo Cinemas comenta sobre a inauguração: "Nossa inspiração para o espaço novo e exclusivo foi transportar os frequentadores a outro mundo, proporcionando o 'fator Uau'. Acreditamos que este cinema sensacional fará exatamente isso. Com o design extraordinário, a culinária e as bebidas especiais e os serviços VIP oferecidos, além do maior IMAX® com tela com laser em Dubai, temos certeza de que oferecemos uma experiência incrível. Gostaríamos também de agradecer muito o apoio de nosso parceiro, o IMG Worlds of Adventure, que nos deu a liberdade de ir além dos limites do design e da experiência".

Após ver suas estrelas favoritas na tela, os frequentadores do cinema podem escolher comprar um ingresso separado para acesso ao parque IMG Worlds of Adventure.

Para obter mais informações sobre o IMAX® com experiência com laser da Novo Cinemas, incluindo os horários da apresentação dos filmes, acesse o website https://www.imax.com/theatres/novo-img-dubai-imax.

Para obter mais informações, acesse www.novocinemas.com ou baixe o aplicativo da Novo para iOS ou Android.

