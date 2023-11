Novo design All Big Core da MediaTek para o chipset Dimensity 9300 maximiza o desempenho e a eficiência de smartphones

SoC de nova geração suporta o processamento de inteligência artificial generativa no dispositivo para experiências de IA fluidas e seguras na borda

SÃO PAULO, 6 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A MediaTek anunciou hoje o Dimensity 9300, seu mais novo chipset flagship para dispositivos móveis, com um design único All Big Core. Essa configuração exclusiva combina alto desempenho com a eficiência energética líder do setor da MediaTek, para oferecer experiências de usuário incomparáveis em jogos, captura de vídeo e processamento de IA generativa no dispositivo.

"O Dimensity 9300 é o chipset para dispositivos flagship mais poderoso já lançado pela MediaTek, proporcionando um grande aumento na capacidade de processamento bruto para smartphones de primeira linha, com nosso revolucionário design All Big Core", disse Joe Chen, presidente da MediaTek. "Essa arquitetura única, combinada com nossa Unidade de Processamento de IA integrada aprimorada, abrirá uma nova era de aplicativos de IA generativa, à medida que os desenvolvedores exploram os limites com capacidades de IA na borda e computação de IA híbrida."

O processador de IA APU 790 de última geração da MediaTek está integrado ao Dimensity 9300 e foi projetado para melhorar significativamente o desempenho e a eficiência energética de IA generativa, resultando em computação de borda mais rápida e segura.

A APU 790 duplica o desempenho de operações completas e de ponto flutuante, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia em 45%. Adaptando o modelo Transformer para aceleração de operadoras, a velocidade de processamento da APU 790 é 8 vezes mais rápida do que a geração anterior, permitindo a geração de imagens em um segundo usando a Stable Diffusion.

A MediaTek desenvolveu a tecnologia de quantização de precisão mista INT4 que, quando combinada com a compressão de memória de hardware NeuroPilot da empresa, pode utilizar mais eficientemente a largura de banda e reduzir significativamente os requisitos de memória para grandes modelos de IA. A APU 790 oferece suporte ao NeuroPilot Fusion, que pode realizar continuamente a adaptação de baixa ordem LoRA e é capaz de suportar grandes modelos de linguagem com os parâmetros 1B, 7B e 13B, com escalabilidade de até 33B.

Como parte do rico ecossistema de IA da MediaTek, o Dimensity 9300 dará suporte a grandes modelos de linguagem de ponta, incluindo o Meta Llama 2, Baichuan 2, Baidu AI LLM entre outros. Isso ajuda os desenvolvedores a implantar rapidamente e de maneira eficiente aplicativos de IA generativa multimodais para oferecer aos usuários experiências de IA generativa como textos, imagens e música.

Com a mais recente GPU de primeira linha da Arm, a Immortalis-G720, o Dimensity 9300 potencializa as experiências de jogos para dispositivos móveis. O Dimensity 9300 oferece um aumento de aproximadamente 46% no desempenho da GPU, mantendo o mesmo nível de consumo de energia do Dimensity 9200.

De maneira igualmente impressionante, o Dimensity 9300 proporciona uma redução de 40% no consumo de energia da GPU, mantendo o mesmo nível de desempenho em relação ao chipset da geração anterior. Isso oferece aos usuários uma grande melhoria de desempenho sem comprometer a vida da bateria.

Ao combinar o design da CPU octa-core do chipset com a engine de raytracing de hardware de segunda geração da MediaTek, os smartphones com Dimensity 9300 proporcionarão efeitos de iluminação global no nível de consoles, com 60 FPS, fluindo de maneira suave. Além disso, esse poderoso chipset permite aos usuários realizar várias tarefas de forma contínua, para que possam jogar e transmitir vídeo ao mesmo tempo ou assistir a outro vídeo enquanto jogam.

O Dimensity 9300 redefine a fotografia e a captura de vídeo em smartphones ao combinar um AI-ISP de baixo consumo de energia e HDR sempre ativado com resolução de até 4K a 60 quadros por segundo (fps). O chipset também suporta o modo cinematográfico 4K a 30 fps com rastreamento de bokeh em tempo real para aprimoramentos de qualidade de bokeh profissional, além de Redução de Ruído AI (AI-NR) em 4K e processamento de IA em fotos e vídeos no formato RAW.

Além disso, o Dimensity 9300 dará suporte ao novo formato Ultra HDR no Android 14 para a próxima geração de smartphones. O Ultra HDR representa um grande avanço na fotografia em celulares, tornando as fotos muito mais vibrantes e garantindo que os arquivos sejam compatíveis com o formato JPEG, amplamente suportado. Para aprimorar ainda mais a fotografia dos usuários, o Dimensity 9300 suporta a inovadora tecnologia de recuperação de HDR adaptativo à luz ambiente.

O sistema de exibição do Dimensity 9300 aproveita a poderosa capacidade de IA do chipset no dispositivo para detectar objetos em primeiro plano e imagens de fundo em tempo real. Combinado com o engine de Qualidade de Imagem (PQ) MiraVision, ele ajustará dinamicamente o contraste, a nitidez e as cores ideais dos objetos principais, aprimorando a imagem geral com uma sensação de profundidade, criando experiências de vídeo realistas comparáveis às das modernas TVs de primeira linha.

Como a conectividade é uma parte essencial da experiência do usuário, o Dimensity 9300 suporta velocidades Wi-Fi 7 de até 6,5 Gbps e integra a Tecnologia Xtra RangeTM da MediaTek para melhorar a conectividade de longo alcance. Com a tecnologia de Hotspot Multi-Link da MediaTek, o Dimensity 9300 também melhora a velocidade de compartilhamento de internet por tethering no smartphone em até 3 vezes, em comparação com soluções concorrentes.

Outras características importantes do MediaTek Dimensity 9300 incluem:

Núcleos grandes poderosos: O Dimensity 9300 é construído com o processo de 4nm de terceira geração da TSMC, com quatro núcleos Arm Cortex-X4, velocidade de operação de até 3,25GHz e quatro núcleos Cortex-A720 operando a até 2,0GHz, para maximizar o desempenho.

O Dimensity 9300 é construído com o processo de 4nm de terceira geração da TSMC, com quatro núcleos Arm Cortex-X4, velocidade de operação de até 3,25GHz e quatro núcleos Cortex-A720 operando a até 2,0GHz, para maximizar o desempenho. Velocidades de exibição mais rápidas: O chipset suporta WQHD a 180Hz e 4K a até 120Hz para proporcionar visuais deslumbrantes, juntamente com suporte de exibição ativa dupla para formatos dobráveis.

O chipset suporta WQHD a 180Hz e a até 120Hz para proporcionar visuais deslumbrantes, juntamente com suporte de exibição ativa dupla para formatos dobráveis. Conectividade 5G perfeita: O modem 5G R16 suporta 4CC-CA Sub-6GHz e 8CC-CA mmWave com a tecnologia UltraSave 3.0+ da MediaTek para melhorar a eficiência energética.

O modem 5G R16 suporta 4CC-CA Sub-6GHz e 8CC-CA mmWave com a tecnologia UltraSave 3.0+ da MediaTek para melhorar a eficiência energética. Memória rápida: O Dimensity 9300 suporta memória LPDDR5T de 9600Mbps, atualmente a velocidade mais alta disponível.

Tão importante quanto esses recursos voltados para a experiência do usuário, o Dimensity 9300 oferece segurança superior para dispositivos Android de primeira linha. O design de segurança do chipset, focado na privacidade, resiste a ataques físicos ao acesso de dados, protegendo processos importantes durante a inicialização e ao realizar computação segura.

Com os processadores Cortex-X4 e Cortex-A720 construídos com arquitetura mais recente v9 da Arm, o chipset suporta a tecnologia avançada de Extensão de Marcação de Memória (MTE) da Arm, que facilita a detecção de bugs relacionados à memória pelos desenvolvedores antes e após a implantação.

O MTE, ao qual o Google se comprometeu a dar suporte em todo conjunto de tecnologias Android, ajudará a manter os usuários seguros e a acelerar o processo de desenvolvimento, para que os fabricantes possam lançar produtos no mercado mais rapidamente.

Os primeiros smartphones com o chipset Dimensity 9300 estarão disponíveis no mercado até o final de 2023. Para saber mais sobre o portfólio Dimensity da MediaTek, acesse: https://i.mediatek.com/mediatek-5g .

Sobre a MediaTek Inc.:

A MediaTek Incorporated é uma empresa global de semicondutores que habilita quase 2 bilhões de dispositivos conectados por ano, e suas plataformas AIoT são utilizadas com confiança por fabricantes globais de dispositivos para produtos que alimentam uma grande variedade de aplicaçõe. Somos líderes de mercado no desenvolvimento de sistemas inovadores em um chip (SoC) para dispositivos móveis, entretenimento doméstico, conectividade e produtos IoT. A MediaTek é o fornecedor número 1 de Wi-Fi em banda larga, roteadores, dispositivos eletrônicos de consumo e jogos, e seus chipsets Wi-Fi 6 estão alimentando os mais recentes equipamentos de rede para experiências de computação mais rápidas. Nossa dedicação à inovação nos posicionou como uma força de mercado em várias áreas importantes de tecnologia, entre as quais tecnologias móveis com alta eficiência energética, soluções automotivas e uma ampla gama de produtos multimídia, como smartphones, tablets, TVs digitais, 5G, dispositivos de assistente de voz (VAD) e wearables. A MediaTek capacita e inspira as pessoas a expandir seus horizontes e a alcançar seus objetivos por meio de tecnologia inteligente, com mais facilidade e eficiência do que nunca. Trabalhamos com as marcas que você ama para tornar a alta tecnologia acessível a todos, e isso impulsiona tudo o que fazemos. Visite www.mediatek.com para obter mais informações.

