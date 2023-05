Novo empreendimento da VitaUrbana na Vila Madalena resgata a tradição local de bairro cult e ligado à cultura

SÃO PAULO, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Incorporadora que se destaca por projetos de perfil contemporâneo, a VitaUrbana leva a sua marca Nurban para um dos bairros mais desejados de São Paulo, a Vila Madalena, com um projeto que resgata a tradição de bairro cult e ligado à cultura e ao entretenimento. O novo Nurban Vila Madalena começou a ser erguido na rua Harmonia, e deve ser concluído em dezembro de 2024.

Com 60% das unidades vendidas, o empreendimento vem atraindo pessoas que tem vínculo com o bairro, conhecem a região e querem investir ou morar nela. "A Vila Madalena é um dos locais mais desejados para se morar, e nós decidimos desenvolver um projeto que tem a cara do bairro, pois resgata a sua tradição ligada às artes, ao design e ao estilo descolado de viver", conta Juan Galan, sócio da VitaUrbana.

Com uma proposta alinhada ao perfil do bairro, a incorporadora vai revitalizar a escadaria Tim Maia, que liga a rua Pedro Ortiz à rua Harmonia, onde o edifício será construído. A proposta, ainda sob aprovação da subprefeitura, prevê a readequação do passeio com acessibilidade e a criação de um espaço de convivência com paisagismo.

Segundo Galan, entre as pessoas que já compraram um dos studios, 95% conhecem muito a região e costumam usufruir do comércio e dos serviços locais, e 80% fizeram a aquisição como investimento, de olho na alta valorização imobiliária. Contudo, um quarto deles já avalia a possibilidade de morar no empreendimento, devido aos atrativos do projeto e do bairro.

Com uma fachada contemporânea e uma arquitetura moderna, o empreendimento conta com studios, 01 dormitório e duplex, atendendo diferentes públicos e estilos. As unidades duplex são um dos diferenciais, atendendo moradores que querem ambientes cada vez mais compactos sem perder amplitude e aconchego.

O prédio será erguido em um terreno de 443 m² e terá 13 andares, além da área térrea. A infraestrutura inclui rooftop, spa, sauna, piscina, academia, yoga place, churrasqueira, praça da fogueira, coworking, mercadinho 24h e sala de jantar, além de lavanderia e bicicletário.

O sócio da VitaUrbana lembra que a Vila Madalena é uma das áreas com mais alto potencial de valorização imobiliária da cidade de São Paulo. "É um bairro que alia modernidade e qualidade de vida, com projetos novos convivendo com a característica de bairro alternativo", observa Galan.

FONTE VitaUrbana

