Novo formato para realizar leilões de ativos de empresas em recuperação judicial abrirá oportunidades de negócios

SÃO PAULO, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, validando o novo formato de compra e venda de ativos de empresas em recuperação judicial, terá impacto positivo no mercado, seja para essas companhias e seus credores quanto novos players que poderão aproveitar oportunidades que esse modelo trará, segundo a Bomvalor, ecossistema de serviços diversos digitais e única empresa da América Latina a utilizar a blockchain nos leilões online.

"Este formato de negociação dos ativos aliviará o caixa das companhias em recuperação judicial, pois não terão de pagar pela avaliação dos ativos, e abrirá outras oportunidades, como ocorreu nos EUA, onde ajudou a criar negócios milionários", observa Ronaldo Santoro, fundador e Head de Produtos Digitais e Tecnologia da Bomvalor.

O modelo se aplica a ativos de valor elevado e permite que uma fábrica inteira seja adquirida por um investidor para posterior venda em leilões, de forma fragmentada ou por completo. "Isto ajudará também as empresas que desejam vender ativos para renovação do parque fabril, da frota, ou para fazer caixa", afirma.

O formato funciona como um pré-acordo, no qual a empresa busca um avaliador ou investidor antes de levar ativos ao leilão. Este faz uma oferta inicial e tem preferência de compra em caso de empate. O investidor, o avaliador ou o leiloeiro (que pode exercer ambos os papéis) – vistos como o 'stalking horse', por liderarem o processo – custeiam a avaliação e fazem a oferta antecipada.

"É como se o ativo mudasse de mãos antes de ser leiloado, pois a garantia de que o bem será vendido é dada na largada. Mas é preciso ter regras e garantias para dar transparência e segurança ao processo, e a blockchain é a chave para isso", observa.

A Bomvalor vê oportunidades com este modelo, podendo ampliar o volume de compra e venda de ativos de recuperação judicial e extrajudicial em seu ecossistema, e as operações com a sua blockchain.

"Este modelo será mais bem-sucedido e seguro com o registro digital das transações, sem espaço para desvios e fraudes, garantindo que informações não sejam alteradas e estejam disponíveis, a qualquer tempo, para todas as partes interessadas", finaliza.

