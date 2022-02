Novo inversor C&I da Growatt já está disponível nos mercados globais

"Projetado especialmente para aplicações solares em escala comercial e industrial (C&I), o novo modelo MAX oferece uma potência de saída máxima de 125 kW, a potência mais alta para inversores de string com vários MPPTs em nível 400Vac", disse Lisa Zhang, diretora de marketing da Growatt. Com corrente de entrada de CC máxima chegando a 32A para cada MPPT e 16A para cada string, este novo inversor MAX combina bem com módulos bifaciais e de alta potência. Seus rastreadores de 10 MPP suportam a conexão de no máximo 20 strings, o que reduz significativamente a perda de energia causada pelo efeito de sombra e incompatibilidade de módulos.

Além disso, o MAX suporta até 150% de relação CC/CA para obter um custo nivelado de energia (LCOE) mais baixo para as usinas fotovoltaicas. Com sua ampla faixa de trabalho MPPT de 180 V a 1.000 V, o inversor pode começar a funcionar no início da manhã e desligar no final da tarde, conseguindo um tempo de funcionamento mais longo para captar mais energia solar. A Growatt aprimora a segurança operacional com o Type II SPD nos aspectos de CC e CA, projeto sem fusíveis, interruptor integrado de CC, proteção IP66, além do opcional de proteção ativa contra arqueamento (AFCI) e recuperação de PID integrada para oferecer proteção completa ao inversor e até mesmo a todo o sistema fotovoltaico.

"Gerenciar um grande número de inversores pode ser um pouco complicado, portanto, para tornar a gestão do sistema mais inteligente e fácil, complementamos várias soluções de monitoramento e de gestão de energia inteligente para projetos solares C&I", acrescentou Lisa Zhang. A Growatt simplifica a gestão de vários inversores com seu Gerenciador de Energia Inteligente, que também pode realizar a limitação de exportação e o controle do FP do sistema. A empresa desenvolveu o ShinePhone e ShineServer, para os usuários finais monitorarem o funcionamento do sistema a qualquer momento, e um sistema OSS (serviço on-line inteligente), para que instaladores e distribuidores acessem facilmente o serviço on-line, como rastreamento e diagnóstico on-line inteligente do inversor, configuração remota e atualização de firmware, permitindo que 60% dos problemas sejam resolvidos sem visitas ao local, o que reduz os custos de O&M.

"Desde seu recente lançamento no mercado, o novo inversor MAX acumulou rapidamente mais de 500 MW em remessas. Agora estamos prontos para levar esta excelente solução C&I a mais países do mundo todo", concluiu Lisa Zhang.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1755361/Growatt_s_new_C_I_inverter_is_now_available_on_global_markets.jpg

FONTE Growatt

SOURCE Growatt