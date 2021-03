Novo investidor de private equity impulsiona a estratégia de crescimento da Hawksford

"Este acordo é um importante voto de confiança não só na estratégia e ambição da Hawksford, mas também em seu pessoal e sua equipe de gestão. Apesar dos desafios globais que marcam 2020 e 2021, a STAR considerou a Hawksford como uma oportunidade de investimento atraente devido às nossas parcerias estáveis e de longo prazo com os clientes, os sólidos retornos comerciais e nosso potencial para crescimento global. Várias metas de aquisição foram identificadas, e é por isso que a parceria com a STAR representa uma mudança interessante na evolução bem-sucedida da Hawksford. Esperamos trabalhar como parceiros para concretizar esse crescimento."

A STAR Capital é uma empresa de private equity focada no desenvolvimento de negócios estratégicos com base em ativos na Europa Ocidental.

Uniti Bhalla, sócio-gerente da STAR, disse:

"Estamos felizes com a parceria com a equipe de gestão da Hawksford à medida que eles continuam a desenvolver suas plataformas e buscam novas oportunidades de crescimento. Acreditamos que a Hawksford é uma opção sólida dentro da estratégia de investimento da STAR, com operações estabelecidas em importantes locais pelo mundo, uma base de clientes estável e de longo prazo e uma plataforma adequada para apoiar o crescimento de valor."

O acordo foi negociado pela administração entre a STAR Capital e o investidor Dunedin, que manterá uma participação minoritária no negócio. O acordo foi concluído no dia 25 de fevereiro após receber a aprovação regulatória em cada uma das jurisdições relevantes onde a Hawksford opera. A Hawksford terá o apoio do Crescent Capital Group LP por meio de sua estratégia europeia de empréstimo especial para financiamento.

SOURCE Hawksford