Novo Lançamento do Wondershare Filmora: Para uma Melhor Experiência de Criação de Vídeos

"Estamos trabalhando muito nos bastidores para criar um programa que proporcione uma experiência completa aos nossos usuários. As atualizações no sentido de uma direção mais simples, porém poderosa, vêm da percepção individual dos criadores de vídeo, expressando não ter tempo suficiente para editar. Mais do que uma ferramenta, mais do que um simples editor de vídeo, o Filmora 11 é um pacote de vídeo tudo em um - é a plataforma de todos os diretores, editores, produtores e compartilhadores de conteúdo", assim afirmou Tobee Wu, CEO da Wondershare.

O Wondershare Filmora oferece aos usuários uma experiência agradável e fácil de usar com vários recursos novos:

Rampa de Velocidade: permite aos usuários ajustar a velocidade de seus vídeos com melhor controle dos quadros-chave.

Mascaramento: a interface foi reformulada e otimizada para suportar os quadros-chave de mascaramento.

Auto Sincronização com Batida: permite aos usuários criar um clipe que esteja de acordo com a seleção musical, adicionar efeitos especiais e gerar clipes automaticamente.

Auto Sincronização de Á udio: alinha automaticamente áudio e vídeo capturados por várias câmeras na mesma cena.

Wondershare Drive: permite o envio e compartilhamento de documentos de projeto, modelos de projeto e vídeos exportados.

Dentre as novidades mais interessantes que agora estão disponíveis no Filmora estão Plugins de efeitos visuais, gráficos de movimento e colaboração de mídia em estoque com líderes da indústria, como o Boris FX e NewBlue FX :

Cria ção Automática : fornece modelos de vídeo personalizáveis que permitem aos usuários criar um vídeo completo com um clique.

Modelos Predefinidos: navegue por centenas de modelos predefinidos para criar vídeo de forma rápida e perfeita.

Estoque de Mídia: mais de 10 milhões de arquivos de mídia em estoque.

Efeitos e Plug-ins: os usuários podem desfrutar de direitos autorais grátis da Filmstock e dos principais desenvolvedores de Plugins de efeitos visuais da indústria, incluindo Boris FX e NewBlue FX, para edição de vídeo, gráficos em movimento e efeitos visuais.

"Estamos empolgados com a parceria com a equipe Filmora da Wondershare. Ficamos muito impressionados com a velocidade da Filmora e com a interface fácil de usar. Adicionando mais capacidade de efeitos com a Continuum é uma combinação perfeita. Estamos certos de que a base de usuários irá gostar da capacidade de aperfeiçoar efeitos criativos com controles profundos e um grande número de predefinições criativas", disse Boris Yamnitsky, CEO da Boris FX.

"Já conhecemos a Wondershare e Filmora há muito tempo. Observamos o produto com grande respeito e estamos muito felizes por finalmente estarmos trabalhando juntos," comentou Robert Sharp, Presidente da NewBlue FX.

O Filmora 11 está disponível para baixar agora em https://filmora.wondershare.com.br/ para testar gratuitamente, tanto para usuários do Windows como do Mac. Para obter todas as últimas notícias e atualizações do Filmora, visite a página https://filmora.wondershare.com.br/editor-de-video/ ou siga-nos no YouTube , Instagram , Facebook e Twitter .

Sobre a Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é líder mundial no desenvolvimento de programas e pioneira no campo da criatividade digital. A nossa tecnologia é poderosa, e as soluções que fornecemos são simples e convenientes. É por isso que milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo confiam em nós. Nós ajudamos nossos usuários a perseverar em suas paixões para que, juntos, possamos construir um mundo mais criativo.

http://www.wondershare.com.br/

