Novo Legrand.com focado na experiência do usuário e 100% interativo

LIMOGES, França, 19 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A Legrand, líder em criar infraestruturas elétricas e digitais, acaba de lançar seu novo site empresarial, agora disponível em francês e inglês no endereço http://www.legrand.com. Como parte da revolução que acontece agora na criação de conectividade, esse novo site ajudará a intensificar a presença digital do grupo. Ele melhorará a experiência do usuário com mais foco em seus públicos-alvo, conteúdo melhorado e uma abordagem mais voltada para o social.

Dynamic content, fewer clicks and a fully responsive website: Legrand is taking its digital presence to the next level and enhancing its user experience.

Para ver o comunicado de imprensa de multimídia, clique em:

https://www.multivu.com/players/uk/8310651-legrand-dynamic-digital-user-experience/

O conteúdo melhorado intensifica o posicionamento editorial da Legrand sobre temas importantes, principalmente com o objetivo de tornar as informações financeiras mais acessíveis, destacando nossas ações de Responsabilidade Social Corporativa e demonstrando a nossa busca pela inovação. O conteúdo novo e dinâmico também está disponível através dos novos canais de comunicação (YouTube, Twitter, Instagram e LinkedIn) em formatos inovadores, como o mural da rede social.

Além disso, a arquitetura das informações por alvo prioritário simplifica cada experiência do usuário.

Para concluir, do ponto de vista puramente técnico, o novo site incorpora as melhores práticas e tecnologias mais recentes do mercado. Seu design totalmente interativo o torna muito mais fácil de ser usado em qualquer lugar.

