Novo livro sobre pecuária ensina passo a passo sobre como iniciar produção de gado

"Sucesso na sua propriedade" é lançamento da Boi Saúde, focado em pecuaristas de todos os portes ao trazer respostas sobre a criação de bovinos no Brasil

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, Brasil, 8 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Começar na pecuária pode ser desafiador para muitas pessoas. Não importa o motivo do início: investimentos, mudança de vida, herança ou outros, a atividade de criação de gado exige planejamento desde as primeiras horas. Para evitar os erros básicos e também situações e questionamentos que tiram o sono, ter sempre por perto materiais de consulta é uma alternativa viável e de baixo custo, que garante segurança na tomada de decisão.

Quando se começa a criação de gado sem ter nenhum contato com o setor ou até mesmo sem orientação ou condições de contratar especialistas logo no início, montar um planejamento com as ações básicas, como a escolha do tipo de cocho até quando investir em um touro reprodutor com melhoramento genético, é uma das ações mais estratégicas.

Porém, a realidade para muitos produtores que buscam soluções para as dificuldades diárias e até para os iniciantes, não é tão simples. Ao buscar informações para referência e até mesmo passo a passo sobre como iniciar ou melhorar processos, é comum se deparar com informações difíceis de serem interpretadas.

"Existem muitos materiais, artigos e livros sobre pecuária disponíveis, entretanto, a maioria deles têm linguagem técnica e científica, que impossibilita o acesso direto do público leigo àquelas informações. Mesmo que a pessoa tenha um grau de formação, se não for da área, a dificuldade de interpretá-las a ponto de aplicá-las na propriedade, realmente acontece", explica José Carlos Ribeiro, CEO da Boi Saúde.

Para facilitar o acesso a informações básicas e com resultado efetivo, está disponível no mercado, o livro "Sucesso na sua propriedade", de autoria de Ribeiro, que é especialista em agronegócio pela USP/Esalq. Ao atender mais de 18 mil propriedades rurais em todo o país, o empreendedor reuniu as principais dúvidas em um único material, com um passo a passo para atender a demanda dos criadores, independentemente do porte da propriedade e número de cabeças de gado. O conteúdo traz referências científicas, assim como estudos e artigos nacionais e internacionais, mas de forma simples, a ponto das indicações serem aplicadas no manejo no dia seguinte à leitura.

Entre os tópicos abordados nos capítulos estão: raças de corte com maior desempenho; a estrutura ideal; o que é e para que serve cada suplemento; como negociar com frigoríficos; as regras para transporte e muito mais.

Disponível em formatos físico e digital, o livro Sucesso na sua propriedade é interativo, com QR code, que viabiliza acesso à vídeos explicativos e materiais complementares. Para adquirir o exemplar, acesse o link.

Sobre o autor - José Carlos Ribeiro atua no setor pecuário com foco em produtividade bovina. Começou no ramo de medicamentos agropecuários, no qual esteve por 12 anos. Foi um dos precursores no incentivo à redução do estresse aos animais no Brasil. É sócio fundador da Boi Saúde. Possui um acervo de dicas em canal do Youtube, com mais de 100 mil inscritos, com o objetivo de levar informações gratuitas aos pecuaristas, para tornar a pecuária brasileira a mais produtiva do mundo.

Sobre a Boi Saúde - empresa especializada em nutrição animal, foi criada com o principal intuito de apresentar uma proposta mais lucrativa, investindo em qualidade, reduzindo o manejo animal e proporcionando melhores resultados dentro da porteira. Tem sede em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, atendendo clientes de todo o país.

FONTE Boi Saúde