Novo método de tratamento da Federação Dentária Internacional (FDI) promove a colaboração dentista-paciente para controle da perda parcial de dentes

A FDI lançou uma série de ferramentas para oferecer a esse grupo de pacientes um método completo, sob medida, de tratamento e cuidados. Isso inclui o relatório técnico Continuum do Cuidado Colaborativo: o método dos 3Cs para pacientes parcialmente dentados (Collaborative Care Continuum: The 3Cs pathway for partially dentate patients), bem como diretrizes elaboradas para profissionais da saúde bucal, que apoiam a comunicação paciente-dentista e oferecem recomendações para cuidar de pacientes parcialmente dentados.

Mesmo a perda parcial de dentes afeta muitos aspectos da vida e pode:

Limitar o desfrute de certos alimentos;

Minar a autoconfiança;

Levar ao isolamento social e afetar relacionamentos com outros.

"Nosso trabalho se foca em uma abordagem personalizada para o controle de pacientes parcialmente dentados", disse a presidente da FDI, Dra. Kathryn Kell. "Sabemos que uma boa comunicação entre o paciente e o dentista está associada à maior satisfação do paciente e também à melhor aderência ao tratamento".

Os cuidados com pacientes parcialmente dentados seguem um processo de três etapas, chamado de continuum do tratamento colaborativo – ou método dos 3Cs do cuidado. Essa via inclui:

A fase de pré-tratamento e avaliação;

A fase de tratamento; e

A fase de pós-tratamento e cuidados de longo prazo.

Profissionais de saúde bucal devem dar importância igual a cada uma dessas três fases e organizar seu plano de tratamento e cuidados de acordo com esse continuum.

O trabalho da FDI com esses pacientes parcialmente dentados é apoiado pela GSK. "Estamos satisfeitos com a colaboração com a FDI para melhorar o tratamento e os cuidados desse grupo único de pacientes", disse o diretor global de Assuntos Médicos para Cuidados com Dentaduras da GSK, Dr. Roshan Varghese. "Acreditamos que o tratamento mais bem-sucedido se vale de uma educação abrangente do paciente. Um foco em tratamento e manutenção de longo prazo precisa se tornar uma parte fundamental de qualquer tratamento de pacientes parcialmente dentados".

