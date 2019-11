Novo modelo de treinamento promete surpreender na edição de 2020

"Inúmeras pessoas desistem do seu objetivo traçado em razão da ausência de foco, pois acabam não tendo uma estratégia clara, e ao longo do caminho não conseguem superar as adversidades que aparecem", conclui Daniel.

Pensando nessas adversidades, os idealizadores do projeto APEX NID LEADER, Daniel Alves e Nélio Pereira, prometem inovar na edição de 2020, onde o tema central do evento será como ter alta performance na vida e na carreira.

De acordo com Nélio Pereira, em razão da ausência de propósito, as pessoas acabam desistindo de seus objetivos e metas, o que gera inúmeras frustações que impactam diretamente em seu desempenho no dia a dia.

Os idealizadores do APEX NID LEADER, compartilham da frase: 'mente sã, corpo são' – e, por esta razão, buscaram alguns parceiros, para tratar no final de semana de 24 a 26 de abril de 2020, da mente e do corpo dos participantes.

Um dos parceiros do APEX, é a VIVA ESPORTE E SAÚDE, que tem como objetivo principal tornar possível todos os objetivos traçados pelos seus clientes, com atendimento e estratégias personalizados. De acordo com os sócios Anderson Mirabeti e Gian Pozzan, participar do evento reforçará ainda mais o propósito da empresa.

O evento irá ocorrer no Hotel Terras Altas, localizado na cidade de Itapecerica da Serra, e contará com a presença de palestrantes renomados, que irão abordar temas sobre resiliência, liderança, trabalho em equipe, mindfulness. Além disso, o APEX irá revolucionar a edição de 2020, com uma surpresa, que tanto Daniel quanto Nélio dizem que não podem revelar antes do evento.

Para se inscrever, entre em contato conosco por um de nossos canais: www.apexnidleader.com.br, ou apexnidleader@nidconsultoria.com.br ou pelo whatsapp +55 11 99413-6060.

