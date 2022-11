Novo museu de Hangzhou oferece vislumbre da magnífica cultura antiga chinesa

HANGZHOU, China, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 22 de novembro, um museu muito esperado por muitos admiradores da história em todo o país será inaugurado em Hangzhou, a capital da província de Zhejiang, no leste da China, que oferece um vislumbre sobre a vida e a cultura de um dos períodos mais glamorosos da antiga China.

Entre as muitas dinastias antigas da China, quando se trata da beleza dos objetos, arquitetura, literatura e arte, a dinastia Song, que remonta a cerca de mil anos, é uma escolha preferida por muitos especialistas chineses e pessoas comuns.

E se as pessoas quiserem sentir o esplendor da dinastia Song em uma cidade, Hangzhou é, sem dúvida, o lugar para ir.

Isso porque Hangzhou, uma cidade internacional famosa pela economia digital, já foi a capital da dinastia Song do Sul. Em 1138 D.C., Zhao Gou, o imperador fundador da dinastia Song do Sul, estabeleceu a capital em Lin'an (atualmente Hangzhou), que apresentou um desenvolvimento rápido e se tornou o centro político, econômico e cultural da dinastia Song do Sul, criando uma história gloriosa no histórico do desenvolvimento de cidades antigas.

Portanto, assim como o rio Qiantang que passa pela cidade, as partes da encantadora cultura da dinastia Song têm alimentado Hangzhou, tornando-a um lugar cheio de glamour e cultura florescente.

Mais de 800 anos depois, com o passar do tempo e o desenvolvimento da construção urbana, a capital anteriormente próspera da dinastia Song do Sul agora está enterrada no subsolo.

Hangzhou precisa de alguns locais visíveis para contar para as pessoas no presente a história da dinastia Song do Sul. Os moradores atuais mal podem esperar para descobrir o mistério da história e sentir a elegância e o charme dessa época através das descobertas de porcelanas, tijolos e azulejos.

O museu do Palácio de Deshou da dinastia Song do Sul é uma chave para abrir a vida cultural dessa era para o público.

O Palácio de Deshou da dinastia Song do Sul, construído em 1162, foi a residência do imperador Zhao Gou após a abdicação, ressoando a cidade imperial na dinastia Song do Sul.

O palácio, escavado em Hangzhou, é a relíquia histórica e cultural existente mais importante da dinastia Song do Sul, e também é um dos edifícios com os mais altos padrões rituais da dinastia Song do Sul na China, ocupando uma posição importante na história da arquitetura e dos jardins antigos chineses.

Claro, a antiga residência se foi há muito tempo. O local do Palácio de Deshou foi descoberto pela primeira vez em 1984. Após quatro escavações arqueológicas em larga escala, foram encontradas grandes fundações do palácio, estradas de tijolo, instalações de drenagem e muitas outras relíquias, que servem como janelas de provas arqueológicas para oferecer às pessoas um vislumbre do estilo do jardim real e da tecnologia de jardinagem na dinastia Song do Sul.

A construção do museu do Palácio de Deshou da dinastia Song do Sul teve início em 28 de dezembro de 2020. Após quase dois anos de construção, o elegante edifício no estilo Song é, na verdade, um pavilhão de proteção da relíquia, abaixo do qual estão as ruínas do corredor principal em exibição.

É uma restauração do complexo subterrâneo construído de acordo com a aparência e escala originais estimadas com base na pesquisa de livros de construção, pinturas e achados arqueológicos da dinastia Song.

Essa restauração simbólica é apenas uma pequena parte do museu, que serve como uma proteção para as ruínas e também permite que as pessoas apreciem intuitivamente a beleza arquitetônica da dinastia Song do Sul.

Mais concretamente, um grande número de jardins arquitetônicos durante esse período foi restaurado e exibido por meios digitais.

Para permitir que o público veja o local de forma mais vívida, toda a área do museu constituiu dez espaços com telas digitais. É possível ter uma visão do Palácio Deshou e do cenário arquitetônico do palácio real em diferentes períodos por meio de dispositivos interativos 3D, pergaminhos longos e dinâmicos, projeção digital, realidade aumentada interativa e realidade virtual.

Por meio da integração orgânica do local original e dos meios digitais, bem como da interpretação imersiva e interativa e da exibição das informações do local, a beleza da arquitetura e do jardim da dinastia Song do Sul é bem reproduzida pela primeira vez na China com base na exclusiva restauração.

Hoje, saindo do museu, os genes da cultura Song Yun podem ser encontrados em todos os lugares, já que foram gravados no espírito e na ancestralidade da cidade.

Queimar incenso, fazer chá, pendurar quadros e fazer arranjo de flores, as quatro atividades de lazer mencionadas por Wu Zimu, da dinastia Song, em seu livro retratando a vida na antiga Hangzhou podem ser facilmente vistas mesmo atualmente. A carne de Dongpo, o bolo de manteiga e o bolo de Dingsheng tornaram-se símbolos de sabor da cidade. Além das habilidades chinesas em fabricação de bebidas alcoólicas Hongqu e de Song do Sul, de bordado e tapeçaria de Hangzhou, etc. Atualmente, a busca das pessoas pela vida com arte foi integrada à rotina dos cidadãos comuns e se tornou o ponto de conexão dos genes culturais.

O escritor britânico Alain de Botton disse que quando achamos que uma cadeira ou uma casa é "bonita", estamos realmente dizendo que gostamos do estilo de vida que elas sugerem.

O museu atraiu ampla atenção porque cortou as névoas da história para mostrar o estilo de vida da dinastia Song do Sul, bem como a política, a cultura, a arte e a estética da vida naquela época. O ambiente social da dinastia Song do Sul criou o pensamento e a vida oriental, além de moldar uma nova dimensão da estética oriental. Ainda hoje, seu charme duradouro nutre a vida das pessoas e de Hangzhou.

Há mais de 800 anos, Hangzhou testemunhou o boom da arte e da cultura e a prosperidade e o estilo de vida elegante da população local. Após mais de 800 anos, a atmosfera social de abertura, tolerância e inovação ainda é forte. Com uma história local de mais de mil anos, a cultura encantadora da dinastia Song tornou-se o brilho espiritual do sonho de modernização chinês de Hangzhou de promover a prosperidade comum.

Ao ter a chance de visitar Hangzhou, além de percorrer o lago Oeste, não se esqueça de visitar o museu do Palácio de Deshou da dinastia Song do Sul. Entre as magníficas pinturas da Dinastia Song, a atraente porcelana e a vívida interação entre a luz e a sombra, pode-se obter uma pista do estilo de Hangzhou honrado pelo tempo e do código cultural de sua vitalidade inabalável.

