Novo PEUGEOT 208: um "Número Icônico" que acaba de chegar na Peugeot Saint Germain (Juiz de Fora/MG)

Eleito "Car of the Year 2020", o novo PEUGEOT 208 reinventa os códigos do segmento. Com seis títulos, a PEUGEOT está no Top 3 das marcas que mais detêm este prêmio. O PEUGEOT 208, eleito em 2020, sucede ao SUV 3008, premiado em 2017, ao hatch 308, eleito em 2014, ao 307, em 2002, ao 405, em 1988, e ao 504, em 1969. Este prestigioso troféu vem se somar aos 12 prêmios internacionais já recebidos pelo PEUGEOT 208. O novo PEUGEOT 208 tornou-se o sexto modelo da marca PEUGEOT a ganhar o prêmio mais cobiçado da Europa. Ele atende a todos os critérios que o levaram a ganhar a votação. O design único – e atraente – do novo PEUGEOT 208 o coloca no centro do movimento de sofisticação que a PEUGEOT tem implementado em sua linha de veículos. A tecnologia presente no modelo abre caminho para a direção semi-autônoma, com equipamentos de auxílio à condução de última geração, destacando-se como o melhor neste quesito em seu segmento.

O prêmio COTY 2020 é atribuído a um veículo que já se tornou sucesso de público; cerca de 110.000 clientes já encomendaram o novo PEUGEOT 208 desde o seu lançamento, em outubro de 2019, na Europa. Do total de pedidos, 15% são de versões elétricas. Na França, o novo PEUGEOT 208 lidera os emplacamentos de veículos particulares no fim de fevereiro de 2020.

Com ele, a Peugeot estreia uma tecnologia inédita no país: o i-cockpit 3D. Entre as inovações do i-Cockpit 3D, destaque para as telas do painel equipadas com exclusiva tecnologia holográfica, em três dimensões, para que algumas informações sobre a condução do veículo sejam projetadas em destaque à frente do visor principal. O painel ainda conta com cinco modos de visualização, sendo que dois deles completamente personalizáveis de acordo com a preferência do condutor.

O PEUGEOT i-COCKPIT é a reinterpretação da posição de condução de acordo com a PEUGEOT. Sempre partindo do conforto e da ergonomia como premissa, pode-se descrever esse novo i-cockpit em 4 PRINCIPAIS COMPONENTES:

Volante compacto, para otimizar a manobrabilidade; Painel de instrumentos elevado, que contribui para o conforto e a segurança do motorista, pois evita desviar significativamente a visão da estrada; Tela touch na ponta dos dedos e na linha de visão do motorista; Uma série de teclas de "alternância" que permitem acesso direto às principais funções do veículo.

O novo i-Cokpit 3D nasce com o DNA da PEUGEOT, ou seja, traz a excelência, sofisticação e tecnologia presentes nos mais de 200 anos de história da Marca.

Tudo isso e muito mais você encontra no seu próximo carro: o novo Peugeot 208.

Venha para a Peugeot St Germain e faça um TestDrive

Peugeot Saint Germain: Negocie sem sair de casa

http://bit.ly/VendasPSG

#UnboringTheFuture

SOBRE A SAINT GERMAIN:

COM MAIS DE 20 ANOS DE TRADIÇÃO EM JUIZ DE FORA, A MARCA SAINT GERMAIN AGORA É BIMARCA PSA (PEUGEOT – CITROËN), PRESTANDO ATENDIMENTO DE QUALIDADE EM TODOS OS SETORES E SE TORNANDO REFERÊNCIA NO QUESITO ATENDIMENTO E BOA NEGOCIAÇÃO. WWW.PEUGEOT.PSGERMAIN.COM.BR

INFORMAÇÕES À IMPRENSA – MKT | BPRC:

FABIANA ROXO | MTB 65004/SP

[email protected]

(19) 3035.0181 | 9 9713.8877

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1251311/Novo_PEUGEOT_208_Saint_Germain.jpg

FONTE Saint Germain

Related Links

http://WWW.PEUGEOT.PSGERMAIN.COM.BR



SOURCE Saint Germain