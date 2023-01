Novo portal MZ entrega experiência única para o mercado de relações com investidores

SÃO PAULO, 12 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A MZ, empresa líder de mercado há 22 anos em tecnologia e soluções para o mercado de capitais, anuncia hoje a nova versão do seu portal, feito especialmente para o profissional de relações com investidores e stakeholders das companhias.

"Aqui na MZ, somos incansáveis na busca de aperfeiçoamento e inovação. Em nosso novo Portal, não poderia ser diferente. Com ferramentas dinâmicas e layout intuitivo, buscamos trazer uma forma diferenciada de consumir conteúdo em um mercado onde o tempo é escasso e todos encaram uma agenda rigorosa de prazos.", comenta PH Zabisky, CEO da MZ.

O Portal MZ é um ecossistema do mercado de capitais, onde podem ser encontradas diversas informações como estudos exclusivos para clientes, atualidades, entrevistas e cases, fatos relevantes, documentos arquivados na CVM, além de todas as conferências de resultados trimestrais das companhias de capital aberto.

Com um layout mais moderno e intuitivo, o principal objetivo do portal é tornar a rotina do RI mais dinâmica e eficiente, em meio a tantas tarefas e imprevisibilidades que esse segmento traz.

Em apenas um ano de veiculação, a última versão do Portal atingiu mais de 200 mil acessos orgânicos, mais de 50 mil usuários de 90 países diferentes e alcançou mais de 150 mil páginas visualizadas.

Todos esses resultados são frutos de um trabalho intenso de relacionamento com os clientes MZ e, claro, muito SEO. Com uma equipe especializada, a MZ otimiza a procura pelo Portal nos mecanismos de buscas do Google.

"Como sabemos que agilidade é fundamental no mercado de RI, além do layout mais intuitivo e otimizado, desenvolvemos uma nova feature, o RI Stories. Por lá, você fica por dentro de tudo o que está acontecendo nas Redes Sociais da MZ e novidades dos diferentes setores do mercado" conta Cássio Rufino, CFO e COO da companhia.

O acesso ao novo Portal já está disponível, para conferir na íntegra todos os detalhes dessa nova experiência no mercado de Relações com Investidores, acesse: https://portal.mzgroup.com/

Sobre a MZ

A MZ é o maior player global independente e o líder em soluções de relações com investidores (RI). A companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores. E com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.

