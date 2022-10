Novo projeto da Golden Gate Global para investidores do EB-5 já está disponível

Centro Regional é um dos primeiros a facilitar o processo de aplicação de formulários para investimento imediato em empreendimento na Califórnia

SÃO PAULO, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O mais novo projeto do centro regional Golden Gate Global na Bacia do Brooklyn, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, já está disponível para os interessados no EB-5, visto de residência permanente no país concedido por meio de um investimento. O objetivo dessa categoria de visto é atrair investimentos estrangeiros e gerar empregos no território norte-americano. E agora, é possível aplicar de forma imediata os formulários I-526E (de Petição de Imigrante para Investidor via Centro Regional) para a fase 2 da oportunidade de investimento da Golden Gate Global, um dos primeiros centros regionais a facilitar esse processo.

Essa oportunidade é resultado de uma sentença favorável à Golden Gate Global e outros centros regionais em um processo contra os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) e o Departamento de Segurança Interna (DHS). A partir de um acordo de 1º de setembro de 2022, foram estabelecidos os requisitos de recebimento dos formulários I-956F (de Pedido de Aprovação de um Investimento em uma Empresa Comercial), que permitem que investidores do visto EB-5 apliquem seus formulários I-526E imediatamente.

Além disso, quem entregar com antecedência esses documentos pode receber benefícios exclusivos pela Lei de Reforma e Integridade EB-5 de 2022 (RIA), como ter acesso imediato a um visto EB-5 caso já esteja nos Estados Unidos com outro visto e documentação atualizada.

O programa EB-5, que agora conta com novas diretrizes, oferece aos investidores estrangeiros um caminho previsível para obter residência permanente nos Estados Unidos (green card) por meio de investimentos em projetos de centros regionais. Segundo Fernando Guerrero, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da América Latina da Golden Gate Global, a empresa tem orgulho de liderar esse esforço. "Ao celebrarmos mais de uma década neste setor, a Golden Gate Global continuará a financiar os mais fortes empreendimentos imobiliários norte-americanos e a orientar as jornadas de imigração de nossos investidores para alcançarem o sonho de viver nos Estados Unidos", destaca.

Oportunidade de investimento no Brooklyn Basin Project Phase 2, na Califórnia:

A primeira das novas oportunidades de investimento da Golden Gate Global fica na Bacia do Brooklyn, novo bairro à beira-mar em Oakland, há apenas 15 minutos do centro de São Francisco, na Califórnia. O local é cercado por espaço aberto e vistas deslumbrantes da Baía de São Francisco e das colinas de East Bay.

O programa de investimento EB-5 na região conta com dois empreendimentos multifamiliares (prédios residenciais) dentro da comunidade da Bacia do Brooklyn. Os empreendimentos estão em sua fase 2 e são compostos por 12 lotes, além de lotes adicionais e espaços abertos, o que totaliza aproximadamente 64 acres de propriedade à beira-mar, delimitada pela Estrada Embarcadero e pelo Estuário de Oakland.

O empreendimento não é o primeiro na Bacia do Brooklyn, que já recebeu o projeto Orion, que incluiu 241 unidades de apartamentos e foi concluído em agosto de 2019.

Para mais informações sobre a fase 2 do projeto da Bacia do Brooklyn, clique aqui .

Sobre a Golden Gate Global:

A Golden Gate Global é um dos principais centros regionais de investimentos para imigrantes via EB-5. Fundada em 2011, a empresa oferece oportunidades de visto de residência permanente (green card) nos Estados Unidos por meio de investimentos em projetos imobiliários de qualidade institucional, com parceiros como a Lennar Corporation, JMA Ventures, Sacramento Kings e Signature Development Group. O projeto na Bacia do Brooklyn é o 13º fundo de investimento EB-5 oferecido pela companhia. Ao todo, a GGG levantou US$ 650 milhões em fundos EB-5 e com isso já atendeu mais de 1.300 famílias de clientes em mais de 30 países. A taxa de aprovação de suas iniciativas pelo USCIS é de 100%. Para mais informações: email [email protected] / www.3gfund.com

FONTE Golden Gate Global

SOURCE Golden Gate Global