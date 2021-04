Novo recorde de capacidade de guindaste: o guindaste sobre esteiras XGC88000 conclui a instalação do reator de hidrogenação de 2.600 toneladas na China 10 dias antes do previsto

O guindaste sobre esteiras nº 1 do mundo, com a aprovação de marca CE, conta com três tecnologias pioneiras a nível internacional, seis tecnologias líderes mundiais e mais de 80 patentes nacionais. O XGC88000 foi um grande avanço no setor e o primeiro modelo a realizar um projeto modular para uma construção ágil, ajudando a China a superar o monopólio de longo prazo de marcas estrangeiras no setor de guindastes de super tonelagem.

Desde que o XGC88000 foi lançado em 2013, ele assumiu funções principais em grandes projetos de construção em todo o mundo oferecendo realizações extraordinárias. O equipamento estabeleceu o maior recorde de içamento de 2.155 toneladas em 2013 após içar e instalar um reator de processo Fischer-Tropsch, e o mais recente peso de elevação de 2.600 toneladas não só quebrou o próprio recorde do modelo desde seu lançamento no mercado, como também estabeleceu um novo recorde aplicado por engenharia para o maior guindaste sobre esteiras móveis do mundo.

Os guindastes sobre esteiras XGC8000 participaram de 26 grandes projetos de construção na China e no exterior, incluindo o projeto Hengli em Dalian, a refinaria de Shenghong em Lianyungang, a cidade industrial de Jubail na Arábia Saudita e a refinaria de petróleo Duqm em Omã. O modelo levantou e instalou mais de 100 unidades de equipamentos de mais de 1.000 toneladas, com um peso total de elevação atingindo 200.000 toneladas e um tempo total de operação segura de quase 10.000 horas.

"O XGC88000 converteu-se realmente no primeiro guindaste sobre esteiras de 4.000 toneladas do setor que foi colocado em funcionamento com a aplicação mais ampla, as tecnologias mais desenvolvidas e as maiores vendas. É um produto de ponta desenvolvido com inovação independente e considerado um cartão de visita orgulhoso para os setores de fabricação de equipamentos da China", disse Wang Min, presidente e CEO da XCMG.

Em 17 de abril, o XGC88000 se juntará a um guindaste pórtico de 5.000 toneladas para levantar a torre do maior fabricante de vasos de pressão da Ásia com um peso máximo de transporte na província de Guangdong.

Para mais informações, acesse: www.xcmg.com ou as páginas da XCMG no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1488691/1.jpg

FONTE XCMG

Related Links

www.xcmg.com



SOURCE XCMG