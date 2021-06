Novo relatório ajuda compradores de TI a evitar greenwashing (lavagem verde) e alegações falsas

" Os milhões de trabalhadores da cadeia de suprimentos muitas vezes se deparam com salários abaixo da média, condições de trabalho perigosas e inseguras e não dispõem de proteção social. Isso foi claramente identificado nos setores eletrônico e de TI", disse Parul Sharma, CEO da Academy for Human Rights in Business, que contribuiu para o relatório.

Em um estudo global de alegações ambientais on-line, 40% foram considerados falsas ou enganosas. Para evitar greenwash e alegações falsas de produtos, transparência e verificação são fundamentais para validar os esforços de compras sustentáveis da sua empresa e, em última análise, sua reputação.

O relatório Impacts and Insights deste ano examina de forma crítica o que os compradores precisam fazer para evitar greenwash, e as ferramentas disponíveis para limitar a confiabilidade de alegações falsas. O relatório oferece insights com base na experiência com a TCO Certified, juntamente com vozes de especialistas entre autoridades políticas, ONGs, cientistas, auditores de fábrica, testes de produtos e aquisições.

"É fundamental que as empresas obtenham provas independentes dos impactos ambientais e da cadeia de suprimentos associados aos seus produtos de fornecimento. A reputação, a credibilidade e a exatidão das partes interessadas estão em jogo mais do que nunca", disse Clare Hobby, Director Purchaser Engagement, Global da TCO Development.

"Com nosso relatório Impacts and Insights, queremos oferecer aos compradores as ferramentas para evitar os riscos comuns de confiar em greenwash e em alegações falsas de produtos. Obter provas do que realmente está acontecendo na cadeia de suprimentos de TI confere a todas as empresas a confiança para sustentar seus esforços de sustentabilidade", conclui Clare Hobby.

Baixe o relatório Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution.

Rumo a produtos de TI sustentáveis

Com mais de 30 anos de experiência, a TCO Certified é a certificação de sustentabilidade líder mundial para produtos de TI. Nossos critérios abrangentes são desenvolvidos para impulsionar a responsabilidade social e ambiental em todo o ciclo de vida do produto. Abrangendo 11 categorias de produtos, incluindo monitores, computadores e dispositivos móveis, a conformidade é verificada de forma independente, tanto antes como após a certificação.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1527319/TCO_Development_Report.jpg

Contato

Cassandra Julin

+46(0)702866861

[email protected]

Press Room

FONTE TCO Development

SOURCE TCO Development