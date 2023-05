Novo relatório do Conselho Global de Higiene (CGH) destaca o papel fundamental da higiene na luta contra a resistência antimicrobiana e as pandemias futuras

LONDRES, 5 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Conselho Global de Higiene (CGH), uma entidade independente que reúne especialistas em higiene e prevenção de infecções, lançou hoje um relatório que exige medidas urgentes para priorizar a higiene em ambientes domésticos e comunitários no âmbito da preparação de planos para crises pandêmicas após a COVID-19. O CGH incentiva os governos e os formuladores de políticas a priorizar a higiene para proteger milhões de vidas.

Embora a pandemia da COVID-19 pareça estar terminado, está em andamento uma outra pandemia: a 'pandemia silenciosa' da resistência antimicrobiana (RAM), reconhecida como uma das maiores ameaças à saúde humana. Em 2019, 4,95 milhões de mortes foram associadas à RAM, mostrando que essa é uma das maiores ameaças atuais à saúde humana. Se não forem tomadas medidas, o número de mortes anuais pode atingir 10 milhões até 2050. O relatório do CHG, intitulado 'Making Hygiene Matter' ('Promover a importância da higiene'), destaca a importância da higiene doméstica e comunitária para mitigar a incidência de infecções e a prevalência de RAM.

O relatório identifica quatro pilares de mudança: conscientização sobre higiene em ambientes cotidianos; redução da necessidade de antibióticos por meio de práticas de higiene; reconhecimento dos benefícios econômicos da higiene; e promoção de novos comportamentos para instituir hábitos de higiene sólidos.

Elizabeth Scott, microbióloga, professora emérita da Universidade de Simmons (Boston, EUA) e especialista do CGH, comentou:

"O novo relatório do CGH é muito oportuno e apresenta recomendações tangíveis para implementar mudanças em termos de higiene. Precisamos agir agora para proteger a saúde pública: uma boa higiene é uma das soluções mais econômicas, fáceis e acessíveis para prevenir infecções e salvar vidas".

Os benefícios da melhoria das práticas de higiene durante a pandemia da COVID-19 são evidentes. Houve uma redução na prevalência de outras doenças desde o início da pandemia, incluindo casos de gripe sazonal e outros vírus respiratórios sazonais, com uma queda significativa no número de doenças comuns em crianças. Existe entre os cientistas um 'consenso claro' de que as outras doenças respiratórias diminuíram durante a pandemia devido ao comportamento humano e às medidas de mitigação com base na higiene.

O CGH solicita aos governos, aos formuladores de políticas e às autoridades de saúde que adotem e implementem as recomendações do relatório em seus planos de resposta a doenças infecciosas existentes e futuras, incluindo a RAM.

