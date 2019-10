Novo relatório do World Gold Council mostra o caminho para a resiliência do setor do ouro em face dos riscos relacionados com o clima

LONDRES, 23 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O World Gold Council (Conselho Mundial do Ouro), lançou hoje seu relatório 'O ouro e a mudança climática: impactos atuais e futuros', visando fornecer aos investidores e grupos de interesse do setor maior clareza, tanto sobre o perfil da emissão do ouro quanto sobre o papel que o ouro pode ter como um recurso de mitigação de riscos em estratégias de investimento de longo prazo.

Com base no trabalho inicial do World Gold Council de 2018, o novo relatório oferece uma visão mais completa do estado atual dos impactos climáticos do ouro e como o setor, e em particular a mineração do ouro, poderiam reduzir as emissões de carbono, em linha com os objetivos do Acordo de Paris.

Adicionalmente, o relatório examina como o papel do ouro como um ativo de investimento poderia ser afetado por riscos físicos e de transição relacionados com o clima, em comparação com outros investimentos convencionais.

Os principais resultados do relatório incluem:

Estimativas revisadas das emissões associadas tanto com a produção quanto com o consumo de ouro representam uma compreensão mais precisa e completa da intensidade dos gases de efeito estufa do ouro e a emissão de carbono, que validam amplamente nosso trabalho de 2018. Adicionalmente, os resultados confirmam que os usos comerciais do ouro – como joias, lingotes e produtos eletrônicos – têm pouco impacto material na emissão geral de carbono do ouro.

Adicionalmente, os resultados confirmam que os usos comerciais do ouro – como joias, lingotes e produtos eletrônicos – têm pouco impacto material na emissão geral de carbono do ouro. Há oportunidades substanciais para redução das emissões de carbono da mineração do ouro. Especificamente, existem razões convincentes para acreditar que a energia e o combustível usados na produção das minas de ouro podem se transformar em emissão líquida zero de maneira prática e econômica.

Especificamente, existem razões convincentes para acreditar que a energia e o combustível usados na produção das minas de ouro podem se transformar em emissão líquida zero de maneira prática e econômica. O ouro como um ativo parece relativamente robusto no contexto de riscos físicos e de transição relacionados com o clima, especialmente quando comparados com a maioria dos outros ativos convencionais. A resiliência do ouro é em parte um reflexo dos diversos impulsionadores da demanda, os quais sustentam a razão mais ampla do investimento em ouro.

A resiliência do ouro é em parte um reflexo dos diversos impulsionadores da demanda, os quais sustentam a razão mais ampla do investimento em ouro. Reunidos, esses resultados sugerem que o ouro pode ter um papel adicional como um ativo de diminuição do risco climático em estratégias de investimento a longo prazo.

O Dr. Ben Caldecott, diretor do Programa de Finanças Sustentáveis de Oxford e professor associado da Universidade de Oxford, comentou: "Investidores de todo o mundo, desde grandes investidores institucionais até pequenos poupadores varejistas da geração do milênio, estão cada vez mais conscientes das pegadas ambientais de seus portfólios. O desafio global de transição para emissão negativa de carbono representa um enorme desafio, mas também uma oportunidade e irá remodelar o valor dos ativos e das empresas através dos setores da economia global. Esse novo relatório do World Gold Council faz um mapa das principais questões que precisam ser tratadas agora pelo setor do ouro, para conseguir zero líquido, mas também considera o ouro como uma parte da solução. Dou meu apoio a esse relatório e espero ver o progresso do setor do ouro nos próximos anos".

Terry Heymann, executivo-chefe de finanças do World Gold Council, comentou: "Reconhecemos que a mudança climática impõe riscos muito substanciais para a economia global. Essa nova pesquisa demonstra que o ouro tem um importante papel no apoio à transição para uma economia de emissões de carbono mais baixas, tanto através dos esforços para a diminuição das emissões de carbono quanto como um investimento atraente, na medida em que os investidores procuram por ativos resilientes em seus portfólios, os quais provavelmente serão menos afetados negativamente por riscos físicos e de transição associados com a mudança climática".

O relatório completo está disponível para baixar aqui.

