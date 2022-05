Novo relatório prevê que o metaverso pode contribuir com 2,8% do PIB global em sua primeira década

A contribuição do metaverso para o PIB em 2031 pode chegar a USD 3 trilhões em caso de adoção da tecnologia a partir de 2022, de acordo com economistas do Analysis Group

BOSTON, 16 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Especialistas em economia do Analysis Group, uma das maiores empresas internacionais de consultoria em economia, divulgaram um relatório sugerindo que, se a adoção e o impacto do metaverso evoluírem da mesma forma que a tecnologia móvel, o resultado poderá ser uma contribuição de 2,8% ao produto interno bruto (PIB) global após dez anos do início da adoção. Se iniciada em 2022, a adoção do metaverso nos próximos dez anos pode levar a uma contribuição de USD 3 trilhões para o PIB global em 2031. Assim como a tecnologia móvel, espera-se que o metaverso tenha aplicações de longo alcance, com potencial de transformar uma ampla gama de setores econômicos, como educação, assistência à saúde, indústria, treinamento profissional, comunicações, entretenimento e varejo.

A análise, https://www.analysisgroup.com/metaverse, adapta pesquisas sobre tecnologias inovadoras anteriores para obter conclusões sobre o potencial processo de adoção e o impacto econômico do metaverso. O metaverso, que ainda está em estágio de construção, foi idealizado para compreender uma ampla rede de espaços digitais habilitados pelo desenvolvimento de tecnologias como realidade aumentada (RA), realidade virtual (RV) e realidade mista (RM).

A análise se concentra em medir o potencial impacto econômico do metaverso se ele evoluir da mesma forma que tecnologias anteriores bem-sucedidas em termos da taxa de adoção pelos usuários e do impacto sobre o PIB. Os pesquisadores escolheram a tecnologia móvel como uma analogia pertinente devido às semelhanças com o metaverso na forma como combinou inovações existentes e emergentes para alterar fundamentalmente os cenários tecnológicos e econômicos globais.

A equipe se baseou na literatura acadêmica sobre os ciclos de desenvolvimento para tecnologias inovadoras e em dados disponíveis publicamente para a implementação e adoção de tecnologia móvel ao longo de vários anos para avaliar os impactos diretos, indiretos e catalíticos ou estimulantes. Esses são fatores importantes para o PIB, incluindo a criação de empregos, o crescimento dos negócios e o desenvolvimento econômico.

Região Participação do metaverso no PIB do décimo ano Total do metaverso Contribuição para o PIB em 2031 se a

adoção começar em 2022 Ásia-Pacífico (APAC) 2,3% USD 1,04 trilhão Estados Unidos 2,3% USD 560 bilhões Europa 1,7% USD 440 bilhões Oriente Médio, Norte da África e Turquia (MENAT) 6,2% USD 360 bilhões América Latina (LATAM) 5,0% USD 320 bilhões Índia 4,6% USD 240 bilhões África Subsaariana (SSA) 1,8% USD 40 bilhões Canadá 0,9% USD 20 bilhões Impacto Global 2,8% USD 3,01 trilhões

O estudo foi criado por Laurits Christensen, sócio gerente e Alex Robinson, gerente do Analysis Group, que contaram com suporte de uma equipe de economistas. O financiamento foi disponibilizado pela Meta.

