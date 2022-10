Novo Selo LCBA reconhece o potencial de projetos circulares e de descarbonização na América Latina e no Canadá

A LCBA lança selo reconhecendo projetos sustentáveis na Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia e México.

BILBAO, Espanha, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O programa Low Carbon and Circular Economy Business Action (LCBA), financiado e promovido pela União Europeia, está lançando o Selo LCBA para reconhecer o compromisso climático e ambiental de projetos empresariais entre empresas latino-americanas e canadenses com PMEs europeias. Para receber o Selo LCBA, os projetos passam por três fases: 1. aceleração, 2. avaliação e 3. aprovação. Esta última fase é realizada por especialistas independentes que estimam o impacto ambiental, social e econômico. Além disso, os projetos devem ser formalizados com a assinatura de um acordo comercial entre as empresas nos mercados latino-americanos (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México) e canadense e os fornecedores europeus de tecnologia.

O Selo LCBA é parte dos esforços da União Europeia para promover e reconhecer o caminho percorrido por muitas empresas latino-americanas e canadenses para uma transição sustentável, assim como apoiar a internacionalização das PMEs tecnológicas europeias com soluções inovadoras na luta contra a mudança climática.

Embora todos os projetos de aceleração tenham um elemento comum, o impacto ambiental positivo e a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), os setores de onde provêm são variados: recuperação de resíduos, geração de energia a partir de resíduos de processos agrícolas, fábricas renováveis, recuperação de rios e lagos, geração de amônia e hidrogênio verde, entre outros.

O programa LCBA, que oferece serviços de apoio, assessoria e assistência técnica aos projetos selecionados, vai até setembro de 2023. Os países estão atualmente buscando ativamente projetos que possam se beneficiar do apoio que oferece.

O líder da equipe do projeto LCBA Latam, Alfredo Caprile, destacou que "com mais de 130 projetos em aceleração nos cinco países, o Selo LCBA reconhece publicamente os esforços das empresas para inovar, dando um passo firme em sua transição ecológica".

PÁGINA WEB

LCBA en Argentina, Brasil, Chile y Colombia:

https://latam.lowcarbonbusinessaction.com/

LCBA en México:

https://www.mexico.lowcarbonbusinessaction.com/



LCBA en Canadá:

https://lcbacanada.com/

