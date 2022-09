Novo tablet Android Handheld Algiz RT10 ultrarrobusto com recursos preparados para o futuro

LIDKÖPING, Suécia, 8 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Handheld Group , líder no mercado de computadores móveis robustos, anunciou hoje o lançamento do novo Algiz RT10, tablet Android ultrarrobusto de 10 polegadas que une design e desempenho de ponta com tecnologia preparada para o futuro, que conservará sua versatilidade por todo o ciclo de vida.

O novo Algiz RT10 é ultrarrobusto e durável, com classificação IP67 e resistência a água, poeira, choques e temperaturas extremas. Mesmo assim, é fino e leve, com tela sensível ao toque de 10 polegadas de alta resolução e pesando 980 gramas, um dos mais leves da categoria. Com um potente processador Qualcomm® Snapdragon 480 5G e sistema operacional Android 11, oferece funcionalidade empresarial para trabalhadores itinerantes em campo. E seu processador avançado com funcionalidade 5G preparada para o futuro continuará moderno por anos. Além disso, o design durável torna o dispositivo mais sustentável e reduz seu impacto ambiental.

O Algiz RT10 inova no campo de dispositivos portáteis robustos de várias maneiras. A funcionalidade 5G permite transmissão de vídeo ao vivo em campo, e o Android Enterprise Recommended (AER) validado pelo Google o coloca em uma lista seleta de dispositivos empresariais qualificados. Tem recursos de segurança aprimorados, como identificação biométrica (impressão digital), e o software de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) MaxGo permite personalizar as configurações de todos os dispositivos em uma rede de campo.

Outras características relevantes do tablet ultrarrobusto Algiz RT10:

tela sensível ao toque de 10 polegadas de alta resolução, com visibilidade sob a luz do sol, vidro supertemperado e modo de toque adaptado para chuva e luvas;

Google GMS para acesso à Play Store e ao Google Maps;

5G, dados de alta velocidade 4G/LTE, Wi-Fi, BT e NFC;

chipset NEO M8U da u-blox integrado para obter dados de localização GNSS usando GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou;

câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 5 megapixels;

bateria substituível que dura o dia inteiro;

scanner opcional e UHF integrado, mais capacidade de expansão integrada;

acessórios, como bolsas de transporte e consoles para veículos com saídas de antena para GPS e Wi-Fi.

"O tablet Android Algiz RT10 é a melhor combinação de design portátil, robustez para o campo e recursos tecnológicos disponíveis em um computador móvel empresarial", afirma Johan Hed, diretor de gerenciamento de produtos de dispositivos do Handheld. "Oferece mobilidade real e é a opção perfeita para empresas que precisam de uma solução flexível em qualquer tipo de veículo."

Sobre o Handheld

O Handheld Group é um fabricante e fornecedor global de computadores portáteis, PDAs e tablets robustos. O Handheld e seus parceiros em todo o mundo fornecem soluções de mobilidade completas para empresas nos setores de geomática, logística, engenharia florestal, transportes e serviços públicos, construção, manutenção, mineração, militar e segurança. O Handheld Group, sediado na Suécia, conta com subsidiárias na Finlândia, Reino Unido, Holanda, Itália, Alemanha, Suíça, Austrália e Estados Unidos. Para mais informações acesse www.handheldgroup.com/pt

