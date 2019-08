Novo uísque escocês single malt Lagavulin 10 Year Old: Um prazer raro e exclusivo para os viajantes

O homem por trás do uísque, o mestre dos maltes da Diageo, Dr. Craig Wilson, disse: "Muitas pessoas vêm o Lagavulin como o definitivo malte de Islay e, como os outros membros da família, essa nova expressão tem uma charmosa exuberância e forte personalidade. Ele é rico, intenso e defumado e passou um tempo em barris de carvalho americano, enquanto uma suave cremosidade e um toque de especiarias transparecem através de sua maturação em barris os quais, primeiramente, continham bourbon".

O Dr. Craig Wilson acrescentou: "Esse é um uísque repleto de contrastes surpreendentes. No palato, o Lagavulin 10 Year Old é doce e salgado a princípio, antes passar por um crescendo ardente com um final picante e defumado, que é tanto intenso quanto reconfortante. Ele é melhor apreciado puro ou com água, que ajuda a revelar algumas das camadas mais profundas do sabor".

O Lagavulin 10 Year Old está disponível exclusivamente nas lojas Dufry Travel Retail. É engarrafado com volume alcoólico de 43%, com preço recomendado de varejo de £ 50 para 70 cl (700 ml).

FONTE Lagavulin

