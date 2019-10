Novo website artfairmag.com destinado a se tornar uma referência em informações sobre feiras de arte

LONDRES, 16 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Lançado em setembro, o artfairmag.com está pronto para se tornar o principal website para feiras internacionais de arte. O site é a única fonte de informações que lista todas a feiras de arte globalmente. Ele disponibiliza as ferramentas que permitem aos usuários buscar feiras, usando três critérios: localização, data e tipo de arte. E permite acessar todas as informações necessárias sobre cada feira.

"Nosso website vanguardista, o artfairmag.com, é totalmente dedicado a feiras de arte globalmente", disse a fundadora Pauline Loeb-Obrenan. "Com nossas ferramentas convenientes, os usuários podem encontrar facilmente a próxima feira e planejar uma visita. Reunimos as informações mais relevantes sobre cada feira e a compilamos em uma visão geral clara, eliminando a necessidade de buscas em muitos websites diferentes para encontrar as informações necessárias.

As feiras de arte são atraentes para colecionadores, negociadores, curadores, artistas e amantes da arte em geral, mostrando uma grande variedade de estilos. Nas últimas duas décadas, as feiras se tornaram um elemento essencial do mercado internacional de artes e a quantidade de exposições aumentou de cerca de 50 para quase 400 em todo o mundo. O artfairmag.com objetiva proporcionar às feiras de arte maior visibilidade, promovendo não apenas grandes exposições bem-estabelecidas, mas também as regionais, as novas e as emergentes. O site também irá publicar entrevistas exclusivas com os organizadores e vídeos.

O site, bem projetado e amigável ao usuário, traz um calendário das próximas feiras em todo o mundo. Além disso, os visitantes podem buscar por tipos de arte ou, simplesmente, ver o que está disponível em uma localidade específica. O lançamento do artfairmag.com estabelece um novo padrão-ouro para os entusiastas da arte e também para profissionais do ramo e amadores.

FONTE artfairmag.com

