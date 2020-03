Novogene prezentuje inteligentną platformę przeprowadzania sekwencjonowania nowej generacji Falcon

Nowa platforma wspiera rozwój branży i otwiera nową epokę technologii NGS

PEKIN, 24 marca 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma Novogene niedawno zaprezentowała Falcon, pierwszą inteligentną platformę przeprowadzania wysoko przepustowego sekwencjonowania nowej generacji Next Generation Sequencing (NGS). Platforma ta jest przełomem w tradycyjnym sekwencjonowaniu NGS i wspiera rozwój ekosystemu NGS w przyszłości. Rozwiązanie to zapewni klientom dostęp do inteligentnej, skutecznej i solidnej usługi w odpowiedzi na potrzeby sekwencjonowania klientów.