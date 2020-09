Novos Caminhões extrapesados Volkswagen: Sob medida e orgulhosamente Brasileiros

As novidades representam ainda outro marco: são os caminhões mais potentes da linha que ostenta a logomarca VW em toda a sua trajetória, adentrando na faixa de 460 e 520 cavalos de potência. Os gigantes habilitam agora a fabricante em novas categorias, com soluções para atender à completa gama de caminhões de 3,5 toneladas a 125 toneladas, a mais ampla do mercado.

Os extrapesados VW chegam no mercado com o objetivo de fazer a marca crescer no segmento que mais se expande no Brasil e são resultado de quatro anos de minucioso desenvolvimento e mais de R$ 1 bilhão investidos, combinando o sucesso da Volkswagen nos caminhões mais vendidos do Brasil às demandas dos clientes no universo 4.0.

Desde sua concepção, os novos Meteor e Constellation extrapesados trazem consigo a receita de êxito da VWCO: a expertise da engenharia brasileira com o melhor da tecnologia alemã. Prova disso é o coração brasileiro: os modelos estreiam a nova geração do motor MAN D26 de 13 litros, desenvolvido e produzido no Brasil, primeiro país fora da Europa a fabricá-lo. O novo propulsor proporciona ao cliente um desempenho do veículo além do esperado, com maior economia de combustível, baixo custo de manutenção e durabilidade adequada às mais severas aplicações.

O tempero brasileiro permeia todo o projeto: um time de mais de 150 especialistas da montadora se dedicou exclusivamente ao longo dos últimos quatro anos, ouvindo os clientes e trabalhando para as melhores soluções em conjunto com o corpo técnico do grupo. Foram mais de 1.000 peças desenvolvidas pela engenharia da VW Caminhões e Ônibus, para assegurar um produto robusto, de alta confiabilidade e disponibilidade para as mais diversas aplicações. As novidades chegam também com o mais alto índice de conteúdo nacional do segmento. Tudo desenvolvido sob medida para atender às mais diversas operações rodoviárias e fora de estrada.

Os novos modelos foram desenvolvidos com foco na otimização do custo total de operação (TCO), numa estratégia que envolve toda a jornada do cliente, contemplando essas demandas desde o desenvolvimento do projeto e suas características técnicas até o atendimento pós-vendas, de acordo com a filosofia que consagrou a montadora: "menos você não quer, mais você não precisa".

A nova linha de extrapesados celebra ainda outro feito: os caminhões tiveram a maior campanha de aquisição de dados da VW Caminhões e Ônibus. Mais de 20 protótipos foram utilizados para suportar o desenvolvimento dos novos extrapesados VW no Brasil. Isso se traduz em um produto de alta eficiência, produtividade e robustez, com baixo custo de operação, segurança e conforto.

Dessa forma, os lançamentos chegam à família de caminhões Volkswagen totalmente conectados e voltados à alta produtividade: estreiam na era 4.0 de atendimento da fabricante, contando com uma ampla oferta de tecnologias para maximizar a eficiência operacional por meio da inteligência embarcada, conectividade e de soluções digitais, com três anos de serviços grátis.

Investimentos na produção – O investimento na nova família de extrapesados VW contemplou não só a pesquisa e o desenvolvimento, como também a construção da mais nova linha de montagem de cabines de extrapesados do Brasil, desde a armação até o acabamento, com moderna manufatura 4.0 em nível de automação e conectividade dos dados. Com investimentos de mais de R$ 500 milhões e um time dedicado de 150 colaboradores, os lançamentos contam ainda com área exclusiva no complexo de produção e desenvolvimento da VW Caminhões e Ônibus em Resende (RJ): são ao todo 18 mil metros quadrados, incluindo da produção à logística de peças. Para a máxima sinergia característica da operação da VWCO, a montagem final dos modelos se dará na mesma linha em que se fabricam os veículos MAN TGX.

Conheça as novidades, modelo a modelo:

VW Meteor 28.460 6x2 – Integrante da mais nova linha de caminhões VW, o cavalo mecânico 6x2 chega para reforçar o portfólio da empresa no transporte rodoviário de cargas de médias e longas distâncias. Sob medida para o cliente e para estar à altura do segmento que move as riquezas do Brasil, a linha Meteor foi projetada para proporcionar aos motoristas uma verdadeira viagem de primeira classe, de acordo com os atuais requisitos de design do Grupo Volkswagen, com soluções detalhadas para a funcionalidade perfeita e a qualidade visual, alinhada aos demais modelos produzidos pela empresa. Dessa forma, o motorista encontra nos novos extrapesados uma série de detalhes de estilo dos automóveis do Grupo Volkswagen, com o cuidado de tornar ainda melhor o reconhecido espaço interno dos caminhões VW, com todo o conforto, padrões e dimensões dos veículos atualmente em linha. O Meteor opera com semirreboques de 3 eixos com PBTC de 48,5 a 53 toneladas. Muito versátil, pode atuar nos mais variados segmentos, como basculante, baú carga geral, baú frigorífico, carga seca, cegonheiro, graneleiro, porta-contêiner, sider, silo, tanque, entre outros. Tem propulsor com 460 cavalos de potência e 2.300 Nm de torque, com a nova transmissão automatizada Traxon de 12 e 16 velocidades.

VW Meteor 29.520 6x4 – O caminhão mais potente da VW Caminhões e Ônibus estreia no mercado nacional já fazendo história e com coração brasileiro: ele é equipado com a nova geração do consagrado motor MAN D26 de 13 litros, agora produzido no Brasil, em São Paulo (SP), na primeira linha fora da Europa. Com 520 cavalos de potência e 2.500 Nm de torque, o propulsor tem mais de 130 componentes modificados para alcançar a combinação de potência, torque, redução de consumo de combustível e durabilidade. É equipado com a nova transmissão automatizada Traxon de 12 e 16 velocidades. Como os demais estreantes, tem chassi projetado por engenheiros da Volkswagen Caminhões e Ônibus a partir de todo o know-how acumulado, com rigoroso desenvolvimento para deixar os veículos mais leves, culminando na máxima capacidade de carga útil. O cavalo mecânico 6x4 foi desenvolvido para o transporte rodoviário de cargas de médias e longas distâncias. Opera com Combinações Veiculares de Carga de 7 e 9 eixos, com PBTC de 57 a 74 toneladas, com versatilidade a toda prova.

VW Constellation 33.460 6x4 – No mês em que a família Constellation celebra quinze anos de sucesso, a linha que é símbolo de tradição e confiança desponta com grandes novidades: a robustez da nova geração do motor MAN D26 de 13 litros, agora produzido no Brasil, e a cabine que faz história entre as favoritas no mercado unem-se numa combinação inédita, atendendo às demandas primariamente do segmento off-road e também às aplicações on highway, em uso misto. Com PBTC e CMT de 74 e 125 toneladas, respectivamente, o modelo foi testado e aprovado em condições reais por mais de dois anos e traz a melhor solução para uma aplicação tipicamente brasileira, sob medida para o agronegócio. Com vocação versátil, o novo Constellation traz uma série de funcionalidades para o motorista superar as condições mais adversas de rodagem. Ideal para operações com elevada carga em estradas de asfalto e terra, tem propulsor com 460 cavalos de potência e 2.300 Nm de torque, com a nova transmissão automatizada Traxon de 12 e 16 velocidades.

