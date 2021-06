Novos dados mostram impacto devastador da deficiência de AADC na vida de cuidadores

SÃO PAULO, 18 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A PTC Therapeutics, uma empresa biofarmacêutica global voltada para a ciência, anunciou recentemente dados do primeiro estudo sobre o impacto que cuidar de uma criança com essa doença genética ultrarrara, a deficiência da descarboxilase de aminoácidos L-aromáticos, ou deficiência de AADC, causa na vida dos cuidadores. Os resultados mostram que os cuidadores dedicam quase o dia todo aos cuidados da criança com a doença, o que leva, na maioria dos casos, ao abandono de emprego ou redução da jornada de trabalho. Os dados apresentados na edição de 2021 da Conferência Virtual ISPOR, na América do Norte, detalham novas descobertas sobre a dimensão da carga que a deficiência de AADC representa e a latente necessidade e importância de um manejo adequado.

"Assim como acontece com tantas doenças raras, há um grande impacto na família que cuida de uma criança com deficiência de AADC", disse Kylie O'Keefe, vice-presidente sênior de Estratégia Comercial e Corporativa Global, da PTC Therapeutics. "Essas percepções demonstram a necessidade de um olhar voltado não apenas ao paciente, mas aos familiares também", conta.

Deficiência de AADC é um distúrbio genético ultrarraro e potencialmente fatal, que causa incapacidade grave, além da necessidade de acompanhamento constante.2-5 O estudo descobriu que os cuidadores gastam em média 15 horas por dia (cerca de 105 horas por semana) em cuidados rotineiros e emocionais, além da realização de tarefas administrativas, como planejamento e atendimento a consultas.1

O estudo mostrou que 75% dos cuidadores deixaram seus empregos ou reduziram significativamente suas horas de trabalho e 55% precisaram de ajuda adicional, remunerada ou não, para prover os cuidados aos seus filhos¹. O apoio não remunerado geralmente vinha de um parceiro que fornecia, em média, 37 horas de ajuda por semana (variando de 8 a 93 horas por semana).¹ As famílias que necessitavam de ajuda profissional recebiam, em média, 27 horas adicionais de apoio (10-35 horas por semana) de um enfermeiro.1

O estudo, realizado pela PTC e apresentado oralmente durante a Conferência, foi baseado em uma pesquisa online, com 1.000 entrevistados, na França. O estudo mostrou que os valores de utilidade aumentaram de acordo com a saúde de uma criança com deficiência de AADC.6 Esses dados destacam a importância do cuidado não só aos pacientes com deficiência de AADC, mas aos cuidadores também.6 Este trabalho baseia-se nos dados presentados na ISPOR Europa 2020.

Sobre a Deficiência de AADC

A deficiência da descarboxilase de L-aminoácidos aromáticos é uma doença genética ultrarrara associada a problemas na síntese de neurotransmissores, resultando em disfunção motora e disautonomia, causando atraso no desenvolvimento e morte prematura. Os sintomas geralmente não melhoram, levando à necessidade de cuidados por toda a vida 1. Os pacientes que vivem até a idade adulta sofrem complicações cardíacas e ortopédicas ao longo do tempo e tem maior risco de infecções2.

Além de distúrbios de movimento, que é a manifestação mais frequente, a deficiência de AADC afeta o desenvolvimento da criança com outros sintomas, como incapacidade de levantar e controlar a cabeça, engatinhar, sentar ou ficar em pé sem apoio, andar, balbuciar ou falar3.

Muitas crianças também podem apresentar movimentos oculares involuntários (crises oculogíricas), nos quais os olhos geralmente se viram para cima. Esses movimentos podem durar alguns segundos ou persistir por horas e acontecer várias vezes no dia ou na semana. Esses episódios podem ser confundidos com uma convulsão.[1]. A doença pode ser confundida com epilepsia, paralisia cerebral, doença mitocondrial ou doença neuromuscular4.

Sobre a PTC Therapeutics

A PTC é uma empresa biofarmacêutica global voltada para a ciência, focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos clinicamente diferenciados voltados a pacientes com doenças raras. A capacidade da PTC de comercializar produtos globalmente é a base que impulsiona o investimento em um pipeline robusto e diversificado de medicamentos transformadores e nossa missão de fornecer acesso aos melhores tratamentos para pacientes com necessidades médicas não atendidas. Para saber mais sobre a PTC, visite-nos em www.ptcbio.com e siga-nos no Facebook, no Twitter em @PTCBio e no LinkedIn.

Aviso legal (disclaimer):

References:

