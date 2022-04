Novos dados revelam que preferência por embalagens sustentáveis continua forte em um mundo em mudança

86% dos consumidores entre as gerações mais jovens (com menos de 45 anos) mostraram estar dispostos a pagar mais por embalagens sustentáveis

AMSTERDÃ, 22 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Novos dados revelam que a demanda por embalagens de produtos ecológicas e sustentáveis provou-se notavelmente estável e robusta ao longo das mudanças sociais que ocorreram nos últimos anos. Hoje, a Trivium Packaging divulgou seu relatório global de compras ecológicas de 2022, baseado em uma pesquisa com mais de 15 mil consumidores em toda a Europa, América do Norte e América do Sul sobre seus valores e comportamentos relacionados a embalagens sustentáveis, incluindo a disposição de pagar mais por embalagens ecológicas, as percepções quanto aos materiais e o interesse por embalagens recarregáveis.

O estudo revela um aumento gradual constante na dedicação dos consumidores mais jovens à vida sustentável. Com 86% dos entrevistados com menos de 45 anos afirmando estarem dispostos a pagar mais por embalagens sustentáveis, em comparação ao resultado de 83% do mesmo grupo no relatório global de compras ecológicas de 2021 da Trivium. Os consumidores fortaleceram seu compromisso com as embalagens sustentáveis e continuam recompensando as marcas que fazem a transição para embalagens sustentáveis, traduzindo seus valores em comportamentos.

Os principais resultados concluem que a demanda geral do consumidor por embalagens sustentáveis continua alta. Com 70% deles se identificando como ambientalmente consciente, um aumento de 3% em relação ao ano passado. Em uma nova descoberta, 68% dos consumidores escolheram um produto nos últimos seis meses com base em sua sustentabilidade. Este resultado se alinha aos dados de mais de dois terços dos entrevistados se identificarem como ambientalmente conscientes, e demonstram que os consumidores estão traduzindo essa conscientização em ação.

Enquanto isso, 74% expressaram interesse em comprar produtos em embalagens recarregáveis. Os consumidores querem produtos em embalagens recicláveis, mas também reconhecem o valor de estender a vida útil das embalagens por meio da reutilização. As embalagens recarregáveis estão provando ser uma solução versátil e valiosa para os produtos de consumo.

"Os dados do relatório global de compras ecológicas deste ano apresentam um forte argumento de que a transição para embalagens sustentáveis não é apenas a decisão certa para o meio ambiente, mas também a decisão certa para qualquer negócio", disse Jenny Wassenaar, diretora de sustentabilidade da Trivium Packaging. "As embalagens metálicas estão perfeitamente alinhadas com uma economia circular. Uma vez produzidas, as embalagens metálicas não têm fim e podem ser usadas, reutilizadas e recicladas de forma infinita sem perda de qualidade."

As marcas correm o risco de reduzir sua participação de mercado quando não conseguem atender à demanda do consumidor por embalagens sustentáveis. Os consumidores têm 57% menos probabilidade de comprar produtos em embalagens que consideram prejudiciais ao meio ambiente. E 44% deles vão ainda mais além e declararam que simplesmente "não comprariam" produtos em embalagens que prejudicam o meio ambiente. Portanto, é importante que as marcas compartilhem as informações completas de sustentabilidade das embalagens para que os consumidores possam tomar decisões informadas.

"As marcas que adotam uma abordagem mais holística em relação à sustentabilidade, tornando o material das embalagens parte de sua história podem ajudar a alinhar percepções com realidade e fortalecer suas credenciais de sustentabilidade", disse Michael Mapes, CEO da Trivium Packaging. "A Trivium tem sido pioneira na expansão do uso de metal infinitamente reciclável em embalagens, oferecendo uma variedade de soluções inovadoras que ajudam as marcas a aprimorar a sustentabilidade de suas embalagens. A demanda do consumidor por embalagens ecológicas está maior do que nunca, e seu comportamento como resultado disso fala por si só – as empresas precisam melhorar."

Para baixar o relatório completo e ver os detalhes específicos de cada região entrevistada, acesse www.triviumpackaging.com.

