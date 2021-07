Novos dados sobre estudos de Fase 1 das insulinas asparte (GL-ASP), lispro (GL-LIS) e glargina (GL-GLA) biossimilares propostas da Gan & Lee apresentados na 81ª edição das Sessões Científicas da Associação Americana de Diabetes

PEQUIM e BRIDGEWATER, Nova Jersey, 2 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (doravante denominada Gan & Lee, código de ações: 603087.SH), anunciou resultados positivos de estudos clínicos de Fase 1 na 81ª edição das Sessões Científicas da Associação Americana de Diabetes (ADA), realizada de 25 a 29 de junho. Os novos dados referem-se a três análogos de insulina Gan & Lee biossimilares propostos: insulina asparte (GL-ASP), insulina lispro (GL-LIS) e insulina glargina (GL-GLA), e foram apresentados pelos investigadores primários do Profil, Alemanha.

Todos os três estudos de Fase 1 atenderam suas análises PK primárias e análises PD primárias. Esses dados demonstram bioequivalência farmacocinética e farmacodinâmica entre cada uma das insulinas Gan & Lee biossimilares propostas e seus respectivos compostos de referência. Além disso, os perfis de segurança foram comparáveis entre cada uma das três insulinas Gan & Lee biossimilares propostas e seus respectivos compostos de referência1,2,3.

Os dados apresentados nos resumos são um marco importante nos programas de desenvolvimento clínico de biossimilares da Gan & Lee. Embora 2021 marque o centenário da descoberta da insulina, o acesso à insulina continua sendo um problema de saúde global. "Estamos entusiasmados com a proximidade de trazer insulinas biossimilares para a prática clínica com o objetivo de ajudar a reduzir a carga global do diabetes", disse Jia Lu, diretora executiva de ciências clínicas. Os três resumos foram publicados recentemente no site da revista Diabetes® e os números de apresentação dos pôsteres científicos dos resumos GL-ASP, GL-LIS e GL-GLA são 738-P, 736-P e 740-P, respectivamente.

Sobre a Gan & Lee

A Gan & Lee desenvolveu com sucesso a primeira insulina humana biossintética nacional da China. A empresa conta com cinco análogos recombinantes de insulina e outros produtos comercializados na China, incluindo injeção de glargina de longa ação (Basalin®), injeção de lispro de ação rápida (Prandilin®), injeção de asparto de ação rápida (Rapilin™), injeção de lispro recombinante de zinco com protamina (25R) (Prandilin®25), injeção de asparto 30 (Rapilin™30), caneta reutilizável para aplicação de insulina (GanleePen™) e agulha descartável para caneta (Ganlee Fine™).

Daqui em diante, a Gan & Lee se esforça para promover seu objetivo de ser uma empresa farmacêutica de classe mundial, oferecendo uma cobertura abrangente no campo do diagnóstico e tratamento de diabetes, e também participando ativamente do desenvolvimento de novas entidades químicas para o tratamento de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, câncer e outras doenças. Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected].

Referências:

1. Leona Plum- Mörschel, et. al. A insulina asparte biossimilar proposta (GL-ASP) mostra bioequivalência farmacocinética (PK) e farmacodinâmica (PD) à insulina asparte licenciada nos EUA e na UE. 22 de junho de 2021.

2. Eric Zijlstra, et. al. A insulina lispro biossimilar proposta (GL-LIS) mostra bioequivalência farmacocinética (PK) e farmacodinâmica (PD) à insulina lispro licenciada nos EUA e na UE. 22 de junho de 2021.

3. Tim Heise, et. al. A insulina glargina biossimilar proposta (GL-GLA) mostra bioequivalência farmacocinética (PK) e farmacodinâmica (PD) à insulina glargina licenciada nos EUA e na UE. 22 de junho de 2021.

