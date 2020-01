Novos desafios e novos planos para o ano novo

Todo começo de ano, novas metas e novos desafios são estabelecidos. Então, por que muitas pessoas começam o ano cheios de sonhos e projetos, e logo nos primeiros meses já recuam, ou até esquecem o que planejaram?

De acordo com a Vanusa Cardoso, Psicóloga, Master Coach e Palestrante do APEX NID LEADER 2020 – "Mudar é algo extremamente desafiador, exige a ativação de novos sistemas neurais. E a má notícia é que nosso cérebro não gosta de mudanças. Ele muda pois tem o que chamamos de neuroplasticidade, mas ele gosta de mudar? Não!".

Procure perceber o que acontece com seu corpo quando você está sedentário e decide exercitar-se. Nas primeiras semanas, sem dúvidas, você sentirá muitas dores não é mesmo? Isto é seu cérebro te sabotando a ficar na zona de conforto.

Sempre que ocorre uma mudança, ativamos a região frontal do nosso cérebro, que se chama córtex frontal. Essa região é responsável por todas as coisas novas que aprendemos e as mudanças que fazemos.

A partir do momento que decidimos continuar com nosso objetivo, mesmo com dor ou dificuldade, vamos criando novos sistemas neurais. Assim, estes novos aprendizados passam para o cerebelo, região do cérebro onde os comportamentos já são automáticos, sem gasto de energia.

Pense da seguinte forma: hoje você precisa pensar para virar à direita ou esquerda quando está dirigindo? Provavelmente não, pois seu cérebro já automatizou esta informação no cerebelo.

Sabendo disso, é possível compreender e analisar o quanto é desafiador mudar, e como é fácil sabotarmos nossos sonhos.

Segundo Daniel Alves, um dos idealizadores do APEX NID LEADER 2.0, o evento foi desenvolvido com novas técnicas e métodos inovadores, para que você não permita está sabotagem, mantendo o foco e alcançando as metas traçadas.

O APEX NID LEADER 2.0 irá acontecer nos dias 24, 25 e 26 de abril, com o propósito de promover um ambiente de reflexão e autoconhecimento com diferentes palestras e atividades.

Esta é a sua grande oportunidade de se desenvolver!

O evento acontecerá no Hotel Terras Altas, em de Itapecerica da Serra, e terá a presença de grandes palestrantes, que irão abordar temas sobre resiliência, liderança, trabalho em equipe, mindfulness, entre outros temas.

Para saber mais informações e se inscrever, entre em contato por um dos canais da empresa: www.apexnidleader.com.br, ou apexnidleader@nidconsultoria.com.br ou pelo whatsapp +55 11 99413-6060.

