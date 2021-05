Novos impulsionadores de crescimento de 2021 - Feira de Qingdao será realizada em julho de 2021

A feira, com o tema "Novas situações, novos impulsionadores de crescimento e novas oportunidades", foi projetada para desenvolver uma plataforma eficaz e sistemática para facilitar a cooperação internacional. A plataforma apresentará as conquistas que as empresas multinacionais alcançaram na mudança para novos impulsionadores de crescimento em virtude do novo cenário nos mercados globais, junto com produtos e tecnologias mais recentes de empresas chinesas e globais de primeira linha. Uma seção especial destacará as vantagens industriais e as oportunidades de desenvolvimento da província de Shandong.

A feira se concentrará em ofertas e tecnologias das 500 maiores empresas do mundo e das 500 maiores empresas da China, bem como em líderes do setor, unicórnios e aldeias, além de seus projetos conjuntos. As exposições abrangem vários setores, incluindo manufatura inteligente, inovação em tecnologia e estilos de vida premium. Mais de 600 empresas de mais de dez países e regiões, entre elas Alemanha, Itália, Japão, Suíça e os EUA, já se inscreveram para participar da feira, incluindo Festo, com sede nos EUA, Sika da Suíça e Jetway Technologies de Singapura, bem como Zhejiang Geely Holding Group, GCL Group, Inspur e Huawei New Energy da China.



A feira apresentará uma rica linha de tecnologias de ponta, incluindo as melhores máquinas de corte a laser inteligentes de ultra-alta potência da Penta Laser da Itália, e o primeiro sistema 5G altamente confiável para minas do Shandong Energy Group. O sistema inteligente de atendimento a idosos da Japan's Health Solution fará sua estreia global, enquanto a Continental AG da Alemanha realizará um roadshow on-line para suas várias linhas de produtos. Além disso, em resposta à meta declarada da China de atingir o pico de emissões de dióxido de carbono e neutralidade de carbono, o Shandong Heavy Industry Group exibirá suas soluções líderes mundiais, incluindo caminhões pesados movidos a hidrogênio, automóveis de passageiros e células de combustível.

A feira deste ano incluirá componentes off-line e on-line. A exposição off-line de 23.000 metros quadrados será segmentada nos pavilhões Multinationals, Shandong e Enterprise. A exposição on-line, dividida nas galerias Shandong e Enterprise, oferecerá um local para que cerca de 500 expositores exibam suas mercadorias. Além disso, 100 eventos de roadshow on-line e eventos de matchmaking estão programados para acontecer simultaneamente durante a feira.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1520526/2021.jpg

FONTE Information Office of the People's Government of Shandong Province

SOURCE Information Office of the People's Government of Shandong Province