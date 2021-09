Novos modelos da família Volksbus são os destaques da VWCO na Lat.Bus

No ano em que celebra os 40 anos de sua existência, a VWCO acaba de vencer mais uma licitação do programa federal do Programa Caminho da Escola: poderá fornecer 2.500 Volksbus 15.190 ODR - ORE3, com capacidade de transportar até 59 pessoas.

Outro destaque é a mais completa linha de ônibus com motor dianteiro e suspensão pneumática do mercado, composta pelos já conhecidos 17.230 ODS e 17.260 ODS, e agora os novos integrantes da família 15.190 ODS e 22.280 ODS. Equipados com o que há de melhor no quesito tecnologia, eles combinam conforto e maior capacidade de passageiros.

Além disso, há muitos motivos para a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrar: há 25 anos, iniciava-se uma nova era no transporte de passageiros na América Latina com a inauguração de sua fábrica em Resende (RJ) e a produção de seu primeiro veículo na nova instalação – o VW 16.180 CO.

"A Volkswagen Caminhões e Ônibus está muito feliz em anunciar estas grandes novidades. Todas elas são fruto de muito empenho da nossa companhia, que está sempre em contato direto com os nossos clientes, ouvindo suas demandas e necessidades para entregar ônibus de excelência. E nossa intenção é não parar com as inovações para este segmento, que é de extrema importância para a nossa empresa", comemora Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Volkswagen Caminhões e Ônibus vence nova licitação para entregar 2.500 veículos ao Caminho da Escola

Os Volksbus 15.190 ODR - ORE3 poderão ser adquiridos por prefeituras e estados de todo o país para o transporte escolar

A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de vencer mais uma licitação federal do Programa Caminho da Escola, ajudando novamente na condução para a estrada estudantil de milhões de alunos brasileiros. Agora, 2.500 Volksbus 15.190 ODR - ORE3 já podem ser adquiridos por prefeituras e estados de todo o país para o transporte escolar.

Os chassis são produzidos no centro de desenvolvimento e manufatura da VWCO em Resende (RJ), que já está preparado para a demanda até o encerramento do prazo de aquisição desses veículos no ano que vem.

"Encarar essa missão nos enche de orgulho, pois sabemos que estamos contribuindo para o acesso de estudantes brasileiros à educação. Por isso, a VWCO tem uma dedicação enorme ao Caminho da Escola, desenvolvendo e produzindo veículos que proporcionem mais qualidade na jornada estudantil desses alunos", comenta Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Neste ano, a montadora comemorou o marco de mais de 23.500 ônibus entregues para o transporte de estudantes no país afora. Outro motivo para celebração foi o fato de que mais de 1,5 milhão de alunos já andaram de Volksbus em 5.226 municípios de todo o Brasil. Isso significa que quase todas as cidades brasileiras contam com pelo menos um Volksbus do Caminho da Escola.

Sob medida para o transporte escolar

O Volkswagen 15.190 ODR - ORE 3 tem capacidade para transportar 59 passageiros. O veículo foi projetado para garantir maior conforto e segurança para os estudantes e manutenção mais fácil e menor custo operacional. Conta com tração 4x2 e Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM).

Caminho da Escola

Operado pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), o Programa Caminho da Escola foi criado em 2007 para renovar e ampliar a frota de veículos escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural das redes estaduais e municipais. O programa também padroniza os veículos de transporte escolar, reduz os preços dos veículos e aumenta a transparência das aquisições.

Conforto a toda prova: VWCO conta com a mais completa linha de ônibus com motor dianteiro e suspensão pneumática do mercado

Os novos integrantes, Volksbus 15.190 ODS e 22.280 ODS, combinam conforto e maior capacidade de passageiros

Sempre empenhada em oferecer soluções que atendam às necessidades do mercado, a Volkswagen Caminhões e Ônibus conta com a mais completa linha de ônibus com motor dianteiro e suspensão pneumática do segmento, composta pelos já conhecidos 17.230 ODS e 17.260 ODS, e agora pelos novos integrantes da família 15.190 ODS e 22.280 ODS.

Com a chegada da suspensão a ar, os veículos proporcionam um conforto maior aos passageiros, bem como a redução de custos com manutenção, já que os bolsões demandam menor tempo para o reparo e amortecem as irregularidades da pavimentação, preservando a integridade da carroceria por mais tempo.

Além disso, os Volksbus 15.190 ODS e 22.280 ODS contam com motores dianteiros MAN com a robustez já conhecida pelo mercado, que dispensa o uso de Arla 32, e também conferem emissão reduzida de ruído.

"A VWCO tem um olhar especial às mudanças do mercado. É por isso que estamos trabalhando constantemente na modernização da linha Volksbus, que sempre foi sinônimo de inovação", afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

A linha Volksbus foi desenvolvida sob medida para atender às mais variadas demandas de transporte de passageiros. Com chassis versáteis e robustos, o portfólio atende a operadores que precisam desde os modelos mini e micro, que trafegam mais facilmente nos bairros, até os chassis com motores dianteiros ou traseiros para linhas distribuidoras e alimentadoras.

VW Caminhões e Ônibus lança superônibus sob medida

Volksbus 22.280 ODS chega ao mercado para atender às demandas das grandes cidades

Capacidade para encarar grandes demandas oferecendo conforto e segurança aos passageiros. Esses são os grandes diferenciais do Volksbus 22.280, que em breve poderá ser visto rodando pelas ruas do Brasil. O modelo conta com a maior capacidade técnica do segmento: o superônibus pode levar 22 toneladas, aproximadamente 115 passageiros, e seu encarroçamento pode alcançar 15 metros.

O veículo é resultado da análise minuciosa da Volkswagen Caminhões e Ônibus em relação às demandas do mercado. Cada vez mais se faz necessária a implementação de chassis que atendam às necessidades atuais das cidades, e o Volksbus 22.280 foi desenvolvido para preencher todos os requisitos do mercado e muito mais.

De olho na demanda, o modelo visa atender o aumento de cerca de 30% na capacidade de transporte em relação aos ônibus urbanos tradicionais, reduzindo o custo operacional quando comparado com veículos maiores, como articulados. Essa redução se deve ao fato de que veículo consume menos combustível e tem custos reduzidos de manutenção.

O superônibus ainda é equipado com a suspensão pneumática, item fundamental para o bem-estar a bordo, além da motorização MAN D08 de 277 cavalos e transmissão ZF de seis marchas. A receita de sucesso desse gigante dos transportes de passageiros é o posicionamento do terceiro eixo na dianteira, o que permite que o chassi alcance a capacidade de carga de 22 toneladas e, ao mesmo tempo, possibilita maior flexibilidade de configurações, de acordo com a necessidade da operação.

Volksbus 15.190 ODS chega ao mercado com soluções para operadores do transporte público

O veículo combina conforto para passageiros e oferece maior custo-benefício aos operadores do transporte urbano

Combinando conforto ao motorista e passageiros e custo-benefício, o Volksbus 15.190 ODS é um dos destaques da família de ônibus da Volkswagen. Equipado com suspensão pneumática integral, que proporciona um maior conforto, apresenta também manutenção simplificada e, consequentemente, mais disponibilidade do veículo. O modelo é fruto da proximidade da VWCO com seus clientes, já que a montadora está sempre mapeando as necessidades do mercado de ônibus em todo o Brasil.

O Volksbus 15.190 ODS é equipado com motor MAN D08, com 186 cv e 700 Nm do torque. Tem robustez a toda prova: mais de 2 milhões de veículos no mundo utilizam esse propulsor, que equipa mais de 200 mil veículos no Brasil. Moderno, econômico e confiável, é o motor mais silencioso do mercado. A transmissão manual ZF de sete marchas (seis marchas à frente e uma ré) é associada ao sistema de cabos e auxílio pneumático, garantindo trocas leves e precisas.

Com PBT de 15 toneladas, é indicado para carrocerias de até 11 metros de comprimento. O chassi é ideal para transporte urbano em linhas distribuidoras e alimentadoras, operando como midiônibus sob medida para linhas de fluxo intermediário, com menores intervalos entre os embarques. Agora com suspensão pneumática dianteira e traseira, o modelo proporciona conforto e é uma excelente opção para fretamento de curtas e médias distâncias.

Reforço no portfólio de transporte urbano: VW apresenta o micro-ônibus Volksbus 10.160 OD

Micro-ônibus chega ao mercado com maior capacidade de transporte de passageiros

A Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta mais um reforço para o transporte de passageiros: chega às revendas de todo o país o novo micro-ônibus Volksbus 10.160 OD. O veículo vem para atender aos desafios do transporte de passageiros e às necessidades dos operadores em meio à pandemia: a VWCO viabilizou, em parceria com a rede de concessionários e fabricantes de ônibus, plantas padronizadas que conferem agilidade na aquisição do novo integrante da família Volksbus.

A nova configuração do 10.160 OD foi desenvolvida em parceria com os encarroçadores e tem capacidade de transportar até 36 passageiros. Ele conta com motor de 162cv de potência, que entrega 600 Nm de torque, uma transmissão ZF S5 420 com cinco velocidades e um PBT de 10.000 Kg, o que possibilitou o aumento da capacidade de passageiros. Novas configurações de carrocerias estão em desenvolvimento e, em breve, também estarão disponíveis.

Volkswagen celebra 25 anos de produção de ônibus em Resende

O VW 16.180 CO foi o primeiro modelo a ser produzido na recém-inaugurada fábrica da VWCO.

Em 1996, iniciava-se uma nova era no transporte de passageiros na América Latina: a Volkswagen Caminhões e Ônibus inaugurava sua fábrica em Resende (RJ) e o primeiro modelo fabricado na nova instalação do Consórcio Modular foi o VW 16.180 CO, chassi da família Volksbus.

O modelo, além de ser o primeiro ônibus a estrear a linha de montagem da VWCO, ainda é o primogênito da família de ônibus da Volkswagen, que estreou no mercado em 1993.

Após 25 anos, a VWCO comemora a marca de 135 mil chassis de ônibus produzidos que rodam pelo Brasil e os mais de 30 países para os quais a montadora exporta. Este marco é justamente fruto do olhar atento às necessidades dos clientes, que segue a toda potência desde o início da produção do primeiro chassi da família.

Modelo de produção exclusivo

Um ano antes, em 1995, em uma fábrica-laboratório instalada no Polo Industrial de Resende (RJ), nascia o inovador modelo de produção da Volkswagen Caminhões e Ônibus: o Consórcio Modular. Ao longo de mais de duas décadas, já foram produzidos alguns dos maiores sucessos do mercado brasileiro de veículos comerciais sob esse conceito. Como as famílias de caminhões Delivery, Constellation e os recém-chegados Meteor e o elétrico e-Delivery, além de chassis Volksbus, oferecendo desde micro-ônibus até seu modelo rodoviário com motor traseiro.

No ano passado, a marca celebrou a produção de 1 milhão de veículos, a liderança de seus caminhões e ônibus em vários segmentos do mercado, e a entrada definitiva na mobilidade com zero emissão, fabricando o seu primeiro caminhão elétrico: o VW e-Delivery.

VW Caminhões e Ônibus atinge marco de 10 mil ônibus inspecionados em parceria com encarroçadoras

A atividade tem como missão garantir a conformidade da interface entre chassi e carroceria nas encarroçadoras de ônibus

O marco de 10 mil ônibus inspecionados por equipes da VW Caminhões e Ônibus em parceria com encarroçadoras é celebrado pela montadora neste mês de setembro. Chamado de Bus ZP9, o projeto tem como missão garantir a conformidade da interface entre chassi e carroceria nas encarroçadoras de ônibus e tornar a marca referência no mercado com uma estrutura de atendimento e suporte, garantindo a qualidade já reconhecida pela mercado.

"O resultado das inspeções pode ser acompanhado diretamente da fábrica da VWCO através de um aplicativo, um verdadeiro sistema de gestão a distância. A área de Qualidade conta com o apoio de analistas e inspetores que acompanham o processo de encarroçamento presencialmente. Os resultados são transferidos em tempo real para o sistema no qual, através do gerenciamento de dados, determinam-se responsabilidades e ações no processo de solução de falhas", ressalta Célio Montanha, diretor da área de Qualidade Assegurada da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

A montadora é responsável também pelo treinamento dos analistas e inspetores que ficam alocados nas fábricas de carrocerias. Todos são treinados em Resende (RJ), onde está localizada a linha de produção da VWCO, conhecendo assim todo o Consórcio Modular, os produtos e processos de qualidade, tornando-se aptos para atuar e realizar as avaliações.

Em apenas quatro anos, sempre ampliando o projeto e atendendo a mais fábricas, a montadora já reduziu substancialmente gastos com reparos em garantia, resultado que só confirma a importância do atendimento e cuidado da VWCO com seus produtos e serviços. Dentre as empresas atendidas estão Caio, Mascarello, Comil, Busscar e Marcopolo.

Com os resultados positivos e o sucesso da iniciativa, a montadora prevê que até novembro deste ano terá uma equipe especializada em todas as encarroçadoras que atendem aos veículos da família Volksbus. Ao todo, serão 11 fábricas distribuídas em todo o território nacional.

