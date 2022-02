Novos monitores premium da LG são a evolução da experiência para usuários

SÃO PAULO, 9 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Projetados para atender às necessidades de profissionais em todo o mundo, os novos monitores premium da LG UltraFine Display (modelo 32UQ85R) e LG DualUp Monitor (modelo 28MQ780), lançados na CES 2022, oferecem designs elegantes e práticos, conectividade aprimorada e experiência de usuário superior para quem trabalha em casa e no escritório, incluindo profissionais de criação e programadores. Com qualidade de imagem inigualável, desempenho poderoso, personalização e conveniência, não é surpresa que essas soluções tenham levado para casa o CES 2022 Innovation Awards.

O novo LG UltraFine Display é um monitor de qualidade profissional voltado para as necessidades de diretores de arte, designers gráficos, editores de foto e vídeo e live streamers. Seu painel Nano IPS Black 4K UHD de 32 polegadas (3.840 x 2.160) possui taxa de contraste de 2.000:1 e 98% de cobertura da gama de cores DCI-P3, garantindo pretos profundos e cores vibrantes que continuam fiéis à realidade em um amplo ângulo de visão em várias condições ambientais. O painel possibilita que o LG UltraFine Display permite que os criadores concretizem suas visões com precisão avançada.

Para manter o nível de precisão de cores exigido pelos profissionais de criação de hoje, o LG UltraFine Display vem com um sensor de auto calibração automática removível. A calibração pode ser facilmente agendada por meio do software intuitivo da LG, economizando tempo dos usuários.

Dois é sempre melhor que um

Para quem busca uma central multitarefa, incluindo criação e codificação de conteúdo, o LG DualUp Monitor oferece uma tela Nano IPS com proporção de aspecto exclusiva de 16:18 – um formato completamente novo no mercado de monitores.

O inovador monitor de resolução Square Double QHD (2.560 x 2.880) garante o mesmo espaço de tela que dois monitores de 21,5 polegadas e possui função de visualização dividida verticalmente, que permite que os usuários vejam mais de uma só vez.

Aumentando a produtividade e a conveniência, o LG 28MQ780 aprimora o conforto do usuário com o suporte LG Ergo ultra ajustável, que economiza espaço, pois é fixado com segurança na maioria das mesas e escrivaninhas. E a tela de altura dupla do LG DualUp Monitor reduz os movimentos laterais da cabeça, a principal causa de dores no pescoço.

"Os monitores premium da LG para 2022 oferecem qualidade de imagem, recursos e usabilidade que podem satisfazer às necessidades de usuários profissionais e domésticos", disse Seo Young-jae, vice-presidente sênior e chefe da unidade de negócios de TI da LG Electronics Business Solutions Company. "Esses produtos vencedores do CES Innovation Award são exemplos de nosso compromisso em explorar novos formatos e funcionalidades, para expandir e fortalecer nossa linha principal de monitores", finaliza.

Especificações:





LG UltraFine Display (32UQ85R) LG DualUp Monitor (28MQ780) Tamanho/Proporção Tamanho da tela 31.5 polegadas 27.6 polegadas Resolução UHD (3840 x 2160) SDQHD (2560 x 2880) Proporção de tela 16:9 16:18 Gráficos IPS Sim (Nano IPS Black) Sim (Nano IPS) Gama de cores (Típico) DCI-P3 98 % DCI-P3 98 % Brilho 400 nits 300 nits Contraste 2000:1 1000:1 Preto profundo dos lados Sim – HDR VESA Display HDR400 HDR10 Configuração automática de cores Sim – Calibração Automática Sim – Calibrado por cores Sim Sim Tempo de resposta 5ms (GtG em configuração mais rápida) 5ms (GtG em configuração mais rápida) Tecnologia AMD FreeSync™ AMD FreeSync™ – Design Tela Design de 3 lados praticamente sem bordas Design de 3 lados praticamente sem bordas Suporte Pivô / Altura / Inclinação Pivô / Altura / Inclinação / Lateral



(Ergo 2ª geração) Interface USB Type-C™ DP Alt. + Power Delivery DP Alt. + Power Delivery

96W + dados 96W + dados HDMI x2 x2 Entrada para tela x1 x1 USB Hub x1 up x1 up

x2 down x2 down Energia Adaptador Adaptador Som Alto-falante Alto-falante estéreo com MAXXAUDIO® (5W x 2) Alto-falante estéreo com MAXXAUDIO® (7W x 2) SW Controle na tela Sim Sim Recurso PBP – Sim Brilho automático – Sim

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

