Novos princípios para fortalecer a economia global definidos por chefes de Estado, FMI, políticos e CEOs na cúpula da Riade

Líderes incentivam nações e empresas a colaborar diante do realinhamento estratégico e da volatilidade econômica

Presidente de Ruanda reforça o apelo por colaboração renovada à medida que o desenvolvimento africano encontra um ponto de inflexão a proporcionar mais investimentos e oportunidades

Importância do alinhamento multicultural sustentado por um painel focado no futebol

RIADE, Arábia Saudita, 26 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, na Future Investment Initiative (FII), uma cúpula global em Riade, importantes personalidades internacionais, incluindo ministros da Europa, Oriente Médio e um chefe de Estado africano, analisaram novos princípios que podem fortalecer a economia internacional em meio à crescente volatilidade e à ruptura vistas ao longo desta década.

New principles for strengthening global economy defined by Heads of State, IMF, Politicians and CEOs at Riyadh summit

O segundo dia da FII, intitulado "A New Vision Manifest", deu foco aos desafios e às oportunidades disponíveis para as economias emergentes. Com cenário para novas "potências intermediárias", como Brasil, Turquia e África do Sul, a cúpula analisou melhorias das economias nacionais e do comércio internacional diante de contextos econômicos mais desafiadores e da necessidade contínua de soluções climáticas críticas.

Na grande discussão matinal do dia, o ministro das Finanças do Reino da Arábia Saudita, S. Ex.ª Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, e S. Ex.ª Mehmet Şimşek, ministro das Finanças da República da Turquia, juntamente com ministros do Reino do Bahrein e do Reino Unido, analisaram como melhorar o comércio global, que reduziu 1,7% em 2023 após 2,7% no ano anterior.

Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, disse: "Uma das grandes mudanças em um mundo de choques exógenos repetitivos — COVID, guerra, crise de custo de vida — é o aumento de nossa força financeira. Mesmo em um mundo de tensões mais geopolíticas, nós podemos tomar decisões para fortalecer a empresa".

Em uma sessão especial de almoço, o presidente Paul Kagame fez um discurso aos participantes para destacar a história de sucesso econômico continental de seu país, mais como um aviso sobre as necessidades para o futuro. O presidente Kagame disse: "Tomara que mais africanos possam trabalhar juntos e fazer o mesmo investimento que nós fizemos aos outros. Cooperação também é importante. Eu quero que a África consiga trabalhar com o resto do mundo para se beneficiar da melhor forma possível, com base nas escolhas que fazemos, para podemos avançar".

O segundo dia da FII7 também apresentou uma cúpula sobre IA e discussões cruciais sobre como a IA pode e deve ser regulamentada, aplicada, desenvolvida e implementada em uma ampla gama de aplicações para o benefício dos seres humanos em áreas como saúde, finanças e gestão ambiental.

À tarde, a colaboração intercultural também foi destacada em uma sessão com o jogador de futebol francês Karim Benzema, do Al-Ittihad e anteriormente do Real Madrid, e o ex-presidente da FIA e enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para segurança viária, Jean Todt. Os palestrantes discutiram como governos e instituições podem aproveitar a influência incomparável do esporte para demonstrar uma liderança visionária, inspirar cidadãos e, basicamente, unir o mundo.

Richard Attias, CEO do Future Investment Initiative Institute, disse:

"Neste ano, nossos dados mostram uma queda drástica na satisfação de vida em todo o mundo. Nós pesquisamos 53 mil pessoas em 23 países, e os resultados de nosso relatório Priority Compass nos preocuparam muito. Esses dados apresentaram várias deliberações e conversas aqui na FII nesta semana., Com os líderes do mundo e os maiores investidores, e uma inovação ainda acelerada, a nossa responsabilidade com a humanidade é agir com vigor e rapidez".

Sobre o FII Institute

O Future Investment Initiative (FII) Institute é uma fundação global sem fins lucrativos orientada por dados com um braço de investimento e um objetivo: exercer impacto na humanidade. Globais e inclusivos, nós estimulamos grandes mentes de todo o mundo e transformamos ideias em soluções do mundo real em quatro áreas críticas: Inteligência Artificial (IA) e Robótica, Educação, Saúde e Sustentabilidade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2258669/Future_Investment_Initiative_Institute.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1811613/4364928/FII_Institute_Logo.jpg

FONTE Future Investment Initiative Institute

SOURCE Future Investment Initiative Institute